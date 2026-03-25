Choc pétrolier et guerre en Iran : La Réunion ne peut plus être la passagère clandestine d'un système qui s'effondre

Le blocage du détroit d'Ormuz et l'embrasement en Iran placent La Réunion face à une réalité brutale : notre modèle de société est un colosse aux pieds d'argile. L’énergie n’est pas un simple coût comptable, c’est le sang qui irrigue notre économie. Aujourd'hui, cette dépendance se lit sur nos routes, dans ces files ininterrompues de camions qui assurent la survie de nos supermarchés. Si le flux pétrolier s'arrête, c'est l'assiette des Réunionnais qui se vide.

- L’histoire bégaie, l’inaction persiste -

Les chocs pétroliers des années 1970, 2000 et la guerre en Ukraine en 2022 nous avaient pourtant avertis. Mais au lieu d’anticiper, nous avons persisté dans la dépendance. Ces crises ne sont pas des accidents isolés : elles sont les symptômes d’un monde fossile à bout de souffle qui continuera de nous frapper de plus en plus fort.

- Une classe politique hors-sol -

Face à l’urgence, le spectacle est affligeant. Pendant que les familles dionysiennes et réunionnaises comptent chaque centime à la pompe, nos élus semblent plus préoccupés par la course à la présidentielle de 2027 que par le sort de leur territoire. Je les appelle à cesser leurs postures électorales et à saisir immédiatement le Gouvernement pour exiger des mesures de sauvegarde exceptionnelles pour notre île.



Notre plan de combat pour La Réunion :

1. Bouclier social immédiat : Utiliser les CCAS et les CIAS comme fers de lance pour protéger le pouvoir d’achat des plus fragiles via des aides d’urgence ciblées.



2. Rupture avec le "Tout-Pétrole" : Nous devons imposer la sobriété énergétique (limitation de la climatisation, extinction de l'éclairage public inutile) et révolutionner nos déplacements : gratuité ou renforcement massif des transports en commun, défossilisation du transport routier, des déploiement express des pistes cyclables, covoiturage obligatoire pour les administrations et généralisation du télétravail.



3. Souveraineté Énergétique et Durable : Il est impératif de massifier les énergies renouvelables locales (solaire, éolien, biomasse, géothermie) pour sortir de la mainmise des marchés mondiaux.



4. Souveraineté Alimentaire et Organique : Nous devons accélérer la transition vers une agriculture biologique et régénératrice. Notre survie alimentaire ne peut plus dépendre d'engrais chimiques issus du pétrole et importés à prix d'or. Produire localement avec des ressources locales est une urgence de sécurité nationale.



5. Stratégie Océan Indien : bâtir une alternative agricole régionale : La Réunion dépend à plus de 80 % des importations, dans un système logistique vulnérable, alors même que les complémentarités agricoles régionales restent sous-exploitées. Face à ce constat, nous devons changer d’échelle : structurer avec Madagascar, Maurice, les Comores et les Seychelles des filières agricoles intégrées, sécuriser des circuits courts régionaux et bâtir un marché alimentaire résilient.

La sécurité alimentaire ne se joue plus à l’échelle de l’île, mais de l’océan Indien. La Réunion doit en devenir un acteur pivot.



La véritable souveraineté n’est pas un luxe, c’est une question de survie. Nous ne demandons pas l'aumône, nous exigeons le droit de construire une autonomie réelle pour ne plus subir les caprices de la géopolitique mondiale.



Giovanni PAYET

Président de La Voix Citoyenne - La Réunion

Ancien candidat aux élections municipales à Saint-Denis

