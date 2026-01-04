Attaque du Venezuela : "Donald Trump n'est pas notre allié"

Dans la nuit du 2 janvier 2026, les États-Unis de Donald Trump ont lancé une opération militaire au Venezuela. Cette intervention unilatérale est une manifestation de plus que le droit international n’existe plus et que nous avons progressivement basculé dans un monde où seule compte la loi du plus fort.

Place publique le rappelle avec clarté : le régime de Nicolás Maduro est une dictature qui a plongé le peuple vénézuélien dans la misère. Mais Donald Trump lui même l’a expliqué : l’intervention américaine a d’autres motivations qu’une transition démocratique, et notamment les ressources pétrolières immenses du pays.

Au-delà du Venezuela, ce précédent est lourd de menaces, y compris en Europe lorsqu’on analyse les déclarations américaines sur le Groenland. Souvenons-nous que la doctrine de sécurité nationale américaine publiée récemment heurte de plein fouet les intérêts stratégiques de l’Union européenne.



- Les Vénézuéliens doivent eux aussi être les seuls maîtres de leur destin -

Nous sommes aujourd’hui dans un monde où la souveraineté ne se mesure plus du tout au droit, mais à la seule puissance. Et l’Europe en manque cruellement aujourd’hui.

Se contenter d’appels abstraits au droit international ne suffira pas à protéger les Européens dans ce monde chaotique.

Il est temps pour l’Union européenne de se donner les moyens politiques, diplomatiques, budgétaires et militaires de défendre ses principes et ses intérêts. De façon autonome.

Voilà pourquoi nous nous battons inlassablement pour des avancées fédérales de l’Union. Pour que nous puissions maîtriser notre destin, ne plus dépendre des Etats-Unis ou d’aucune autre puissance.

Les Vénézuéliennes et les Vénézuéliens doivent eux aussi être les seuls maîtres de leur destin. Leur avenir ne doit pas se décider à Mar el Lago, dans la résidence de Trump, mais au Venezuela. Démocratiquement et librement.