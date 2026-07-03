Communication biaisée : point trop n'en faut !

Le Parti Pour La Réunion (PLR) dénonce avec fermeté une pratique qui tend malheureusement à se répéter : celle consistant à organiser des inaugurations, visites officielles ou encore des opérations de communication en s’attribuant seul le mérite d’une réalisation. (Photo d'illustration Richard Bouhet/imazpress.com)

Le dernier exemple en date est celui d’une communication autour de la pose de la première pierre du gymnase de Champ Fleuri à Saint-Denis qui a eu lieu mardi 30 juin dernier.

Plusieurs observateurs ont relevé que la communication officielle de la maire de Saint-Denis a réussi le tour de force de publier des photographies de l’évènement occultant la présidente de la Région Réunion, Huguette Bello, alors même que cet équipement est réalisé par la Région. Cet épisode qui prête à sourire n’est toutefois pas neutre et est révélateur d’un état d’esprit. Aucune considération politicienne ne peut justifier une telle manœuvre consistant à masquer la présence de l’organisateur de l’évènement, allant jusqu’à retoucher une photo.

Nul doute que la maire de Saint-Denis ne peut cautionner de telles pratiques et que la publication de cette page a échappé à son contrôle.



