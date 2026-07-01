Communiqué de presse suite au conseil municipal de Saint-Benoît

Le conseil municipal qui s’est tenu hier soir à Saint-Benoît a permis l’examen de plusieurs dossiers importants, mais dans une ambiance particulièrement tendue. Entre attaques personnelles, remarques frôlant l’arrogance et refus d’un débat apaisé, c’est une majorité visiblement mal à l’aise qui est apparue tout au long de la séance.

Parmi les délibérations examinées figurait notamment la cession d’un bien dont la valeur est estimée à environ 100 000 eurps, vendu pour seulement 1 000 euros. Face à cette décision, nous avons demandé des explications et davantage de transparence. En l’absence d’informations sur l’identité du bénéficiaire, il est légitime de s’interroger sur les garanties permettant d’écarter tout risque de conflit d’intérêts. Demander des explications n’est pas une polémique : c’est le rôle de tout élu responsable.

Les comptes administratifs ont également mis en lumière une situation financière préoccupante. L’épargne nette de la commune chute de manière significative, réduisant les capacités d’investissement de Saint-Benoît. Ce sont autant de moyens en moins pour nos écoles, l’entretien des espaces verts, la réfection des chemins communaux, les équipements publics ou encore les actions de prévention et de lutte contre le narcotrafic.

Nous regrettons également les attaques répétées contre la Région Réunion lors de ce conseil municipal. Pourtant, depuis 2021, celle-ci accompagne concrètement le développement de Saint- Benoît à travers de nombreux investissements, notamment les chantiers routiers. Le futur départ du train régional depuis notre commune en est aussi la parfaite illustration : un projet structurant qui favorisera l’activité économique et la création d’emplois pour les Bénédictines et les Bénédictins.

Enfin, une question demeure sans réponse. Soucieux de renforcer l’exemplarité de la vie publique et la confiance des citoyens envers leurs représentants, nous avons proposé que l’ensemble des élus du conseil municipal se soumettent volontairement à un test de dépistage des stupéfiants. Cette proposition n’a reçu aucune réponse. Un silence qui interroge. Sont-ils prêts ou pas à faire un dépistage de drogues ?

Notre engagement reste le même : défendre les intérêts des Bénédictines et des Bénédictins, exiger la transparence dans la gestion des deniers publics et continuer à exercer notre mandat avec responsabilité, vigilance et détermination.

Jérémy VIDOT

Président du groupe Pour un Nouveau Saint Benoit Conseiller Municipal de l’opposition