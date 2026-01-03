Je dénonce avec la plus grande fermeté l’attaque militaire menée par les États-Unis contre le Venezuela, qui a conduit à la capture et à l’exfiltration du président Nicolás Maduro et de son épouse, dans une opération annoncée aujourd’hui par le président américain Donald Trump. (Photo : AFP)

Cette action s’est accompagnée de frappes et d’explosions à Caracas et dans plusieurs régions du pays, provoquant chaos et inquiétude chez des millions de civils.

Cette intervention constitue une violation flagrante du droit international, notamment de la Charte des Nations Unies qui interdit l’usage de la force contre la souveraineté et l’intégrité territoriale d’un État sans autorisation du Conseil de sécurité ou cas de légitime défense clairement établi.

- "Une action unilatérale en dehors de tout cadre légal international"-

Le comportement du président Trump dans cette affaire illustre une prise d’action unilatérale en dehors de tout cadre légal international, créant un précédent extrêmement dangereux pour les pays déjà vulnérables face aux puissances impérialistes.

Cette offensive déstabilise profondément non seulement le Venezuela, mais l’ensemble de l’Amérique latine, aggravant les tensions régionales et menaçant la paix mondiale future.

Le monde ne sera jamais plus semblable après cette violation ouverte des règles internationales, et j'appelle toutes les nations, organisations et défenseurs du droit international à condamner immédiatement ces actes et à exiger le respect des principes fondamentaux de souveraineté et de paix.