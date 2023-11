Condamnation des actes de vandalisme à l’encontre des lieux de culte tamouls

Je tiens à exprimer ma plus totale consternation et une condamnation ferme des actes de vandalisme qui ont été commis à l’encontre de plusieurs lieux de culte tamouls de notre île depuis quelques jours. Ces actes d’une grande lâcheté, ces profanations qui blessent une communauté dans ses croyances et ses convictions sont totalement inacceptables.

La Réunion est la terre du vivre-ensemble et chacun doit pouvoir y vivre librement son culte, dans le plus grand respect de tous. Au nom de tous les élus du Conseil départemental et en mon nom personnel, j’adresse notre plus profonde solidarité envers la communauté tamoule de l’’île et l’assure de notre entier soutien.