Condamnation face aux actions menées par les États-Unis d’Amérique contre le Venezuela

Nous, députés des territoires dits d’outre-mer, exprimons notre condamnation la plus ferme face aux actions menées par les États-Unis d’Amérique contre le Venezuela.

L’enlèvement du président Nicolás Maduro constitue une violation grave du droit international, un acte d’ingérence caractérisé et une atteinte directe au principe fondamental de souveraineté des peuples.



Nos territoires, qu’ils soient situés dans la Caraïbe, l’océan Indien ou le Pacifique, portent dans leur histoire les traces profondes de la domination coloniale, des ingérences extérieures et des rapports de force impériaux. À ce titre, nous ne pouvons rester silencieux face à toute tentative de remise en cause de l’ordre international fondé sur le droit, au profit de la loi du plus fort.



Ce qui se joue aujourd’hui au Venezuela dépasse ses frontières. C’est l’équilibre régional et mondial, c'est la stabilité des peuples et la sécurité de l’ensemble des territoires voisins, y compris les nôtres, qui sont directement concernés.



Nous appelons à :

• la fin immédiate de toute action unilatérale et coercitive ;

• la libération immédiate du Président Maduro et de son épouse ;

• le respect strict du droit international et de la souveraineté des États ;

• une solution politique et diplomatique, fondée sur le dialogue et non sur la force.



Nous affirmons notre solidarité totale avec le peuple vénézuélien et avec tous les peuples qui refusent que leur avenir soit décidé en dehors d’eux-mêmes.



Aucun peuple ne doit être soumis à l’arbitraire impérial.



Le droit des nations doit prévaloir sur la force.



Perceval Gaillard

Jean-Hugues Ratenon

Philippe Naillet

Frédéric Maillot

Députés de La Réunion



Jean-Victor Castor

Député de la Guyane



Béatrice Bellay

Marcellin Nadeau

Jean-Philippe Nilor

Députés de la Martinique



Emmanuel Tjibaou

Député de la Kanaky - Nouvelle Calédonie



Elie Califer

Olivier Serva

Christian Baptiste

Députés de la Guadeloupe