IVG dans la constitution : "une étape majeure et décisive dans un long combat"

Quarante-neuf ans après son autorisation en France par la "loi Veil" du 17 janvier 1975, l’interruption volontaire de grossesse (IVG) est aujourd’hui gravée dans la Constitution. C’est avec une large majorité de 780 voix favorables – contre 72 - que nos Parlementaires réunis en Congrès à Versailles le 4 mars 2024 ont adopté la révision constitutionnelle y afférente. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Cet événement mémorable s’inscrit désormais dans l’histoire des Droits des Femmes que nous célébrerons dans quelques jours. Cette étape cruciale que nous avons franchie aujourd'hui ne relève pas du hasard, c'est le fruit de longues années de luttes menées par les militant(e)s de la Liberté, aussi bien à l’échelle nationale et internationale qu’au niveau local.



Je tiens à saluer aujourd’hui la ténacité et la persévérance de ces hommes et ces femmes courage qui, avant et après Simone Veil, ont continué à lutter pour une meilleure reconnaissance du droit des femmes à disposer de leur corps et à maîtriser leur fécondité.



La constitutionnalisation de l’IVG est une étape majeure et décisive dans un long combat qui est loin d’être gagné. L’évènement dont nous sommes les témoins aujourd’hui porte l’espérance d’un changement profond et durable des mentalités, des habitudes, et des actes, pour l’égalité et la parité, et pour une société plus juste qui reconnaisse pleinement la place et la valeur des femmes".



Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental de La Réunion