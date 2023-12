Contre le démantèlement des lycées professionnels

L’intersyndicale CGTR, FO-PLP, SNEP-FSU, SNUEP-FSU, SUD appelle à faire grève et à participer nombreux au rassemblement devant le Rectorat le 12 décembre à 10 heures.

Les mesures annoncées par la Ministre Grandjean achèvent le démantèlement de la voie professionnelle à travers la suppression d’heures d’enseignement au profit de stages en entreprise et la désorganisation totale de l’année de terminale Bac Pro.

Concrètement, le parcours commun des élèves de Bac Pro serait diminué de 6 semaines et les épreuves aux examens avancées afin d’introduire un parcours personnalisé de 6 semaines.

En l’état, le texte induit des pertes lourdes en termes d’horaires disciplinaires pour les élèves : suppressions de deux heures hebdomadaires en seconde et première, de 4 semaines de cours en terminale soient un total de 203 heures sur les trois ans du Bac Pro, l’équivalent de 7 semaines d’enseignement. Pour la ministre, le « choc des savoirs » en lycée pro s’illustrerait donc par moins d’école et plus d’entreprise.

Alors que les épreuves professionnelles représentent de gros coefficients pour l’obtention du diplôme, 85 heures d’enseignement professionnel seraient supprimées en terminale.

Le parcours distinct prévu organise une inégalité de réussite aux épreuves, risquant aussi d’augmenter le décrochage de fin de parcours et de baisser le taux de réussite des jeunes au diplôme : certains élèves maintenus en lycée bénéficieront de la proximité de leurs enseignant·es quand celles et ceux en stage seront privé·es de période de révision.

Il devient évident que l’objectif attendu est double : la poursuite de la suppression de postes d’enseignants et du tri social déjà bien installé par Parcoursup, les choix d’option…

À la Réunion, l’intersyndicale s’inquiète de l’augmentation du nombre de semaines de stage. Comment allons nous trouver des lieux de stage sur la même période aux élèves de 2nde générale, 2nde CAP, 2nd/1ère et Term Bac Pro, 1ère BTS,… dans un tissu économique marqué par 95 % de TPE et TPME ? Et dans un contexte de triplement du nombre d’apprentis ?