Convocation de Mathilde Panot pour "apologie du terrorisme" : une dérive autoritaire inédite et inquiétante

Ce mardi 23 avril, Mathilde Panot, Présidente du groupe La France insoumise à l’Assemblée nationale a reçu une convocation de la Direction de la Police Judiciaire de Paris dans le cadre d’une enquête pour “appologie du terrorisme”.

Le PLR s’inquiète profondément de l’instrumentalisation faite de la justice pour tenter de faire taire les opposants politiques qui dénoncent le génocide en cours sur le territoire palestinien.

Cette convocation intervient dans un contexte de recrudescence des tentatives d’intimidations et de bâillonnement des oppositions.

Après différentes interdictions de conférences sur la paix de Jean-Luc Mélenchon, après la convocation de Rima Hassan également pour “appologie du terrorisme”, c’est désormais la présidente d’un des prinicpal groupe d’opposition à l’Assemblée nationale qui est convoquée. C’est du jamais vu dans l’histoire de la Cinquième République !

À l’heure où la banalisation de l’extrême-droite s’installe dans le paysage politique et médiatique, un sursaut des forces de progrès est indispensable pour marquer notre solidarité complète et totale avec les forces politiques, associatives et syndicales qui se battent pour la paix.

Le PLR exprime sa vive émotion suite à la convocation de Mathilde Panot et lui apporte son plus profond soutien.

Le PLR appelle à la solidarité de l’ensemble des forces progressistes pour ne pas laisser cette dérive autoritaire inquiétante s’installer. Continuons à nous battre pour dénoncer le génocide en cours sur le territoire palestinien, pour oeuvrer pour la paix dans l’ensemble des conflits sur la planète et pour dénoncer toute dérive autoritaire qui marque un retrécissement préoccupant

de nos libertés.

Pour La Réunion