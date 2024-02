Courrier à l'attention de la ministre de la santé à propos de la leptospirose à La Réunion

Madame la Ministre, L’évolution de la leptospirose à La Réunion devient préoccupante. En effet, alors qu’on ne dénombrait "que" 59 cas et déplorait 4 morts en 2013 ; en 2023 ces chiffres sont de 169 cas et 3 morts. De plus, les malades gardent souvent des séquelles parfois graves et invalidantes (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Ce début d’année 2024 confirme la tendance d’une augmentation ininterrompue depuis plusieurs années. Ainsi selon Santé Publique France 40 cas ont été recensés au mois de janvier dernier contre 13 pour la même période en 2023.

Des chiffres inquiétants car nous ne sommes qu’au début de la saison de fortes chaleurs et de fortes pluies. Nous avons d’ailleurs connu un cyclone et des pluies diluviennes en début d’année.

Des conditions qui favorisent la prolifération des rats porteurs de la maladie. Les principales hypothèses de contamination mettent en évidence, des activités pratiquées dans le cadre de loisirs. Les activités de loisirs à risques les plus déclarées sont celles liée aux travaux agricoles informels (jardinage, maraichage, taille des arbres, coupe brèdes, ananas … etc…), d’élevage familial et dans une moindre mesure au bricolage/nettoyage de la cour, ou à la pratique de sport en eau douce (canyoning…).

Et c’est aussi et souvent le cas chez nos agriculteurs et éleveurs qui sont les plus exposés puisqu’en contact avec la terre ou l'eau potentiellement souillées. Ils sont conscients qu’il faut se protéger en portant des bottes, des gants, tout ce qui est étanche ; mais ce ne sont pas des conditions idéales pour travailler notamment avec la chaleur.

Des activités professionnelles et de loisirs normales qui exposent la population Réunionnaise dans son ensemble à cette maladie pouvant être mortelle. Le seul remède pour limiter ses conséquences c’est le vaccin, le spirolept. Mais Madame la Ministre c’est un vaccin non remboursé. Il coûte 170 euros. Or, le protocole du vaccin contre la leptospirose prévoit : Primo-vaccination : deux injections à 15 jours d'intervalle. Rappel de la vaccination : 4 à 6 mois plus tard, puis tous les 2 ans si l'exposition persiste. Un

coût total de 510 euros pour les 6 premiers mois !

Un coût exorbitant pour de nombreux Réunionnais quand 36% d’entre eux vivent en dessous du taux de pauvreté national et compte tenu aussi des faibles revenus des agriculteurs.

Aussi, Madame la Ministre, je souhaite, en premier lieu, que vous agissiez en urgence pour rendre ce vaccin remboursable et permettre ainsi à toute personne de se protéger. C’est une question de santé publique.

Par ailleurs, il serait nécessaire, en 2 ème lieu, d’organiser des campagnes chocs de dératisation en apportant des moyens financiers exceptionnels au Conseil Départemental, aux Collectivités et aussi à la FDGDON (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles) pour l’achat en grande quantité de raticides et des moyens suffisants.

La santé et la vie d’une personne n’ont pas de prix. Je compte sur une réaction pressante de votre part. $

Dans cette attente, je vous prie de croire Madame la Ministre en l’expression de ma Haute considération.