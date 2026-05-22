Courrier envoyé à La Présidente du Conseil Régional

Depuis votre élection, la FSU Territoriale sollicite régulièrement la Région afin qu’un véritable plan de résorption de l’emploi précaire soit engagé au bénéfice des agents contractuels de la collectivité (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Nous souhaitons à nouveau attirer votre attention sur la situation de plusieurs agents qui, après avoir débuté sous contrats précaires puis sous contrats de droit public, cumulent aujourd’hui plus de dix, voire quinze années de services au sein de la Région à travers des contrats successifs.

À ce jour, la collectivité applique strictement la règle des six années de contrats successifs sans interruption ouvrant l’accès à un CDI, notamment pour les agents de catégorie C.

La FSU a toujours défendu le principe selon lequel les agents disposant d’une ancienneté significative, faisant preuve d’un réel engagement professionnel et bénéficiant d’évaluations positives, doivent pouvoir accéder plus rapidement à une mise en stage en vue de leur titularisation. nos nombreuses interventions sur ces situations, aucune réponse favorable n’a, à ce jour, été apportée aux agents concernés.

Nous souhaitons également attirer votre attention sur la situation des agents contractuels dont les contrats n’ont pas été renouvelés malgré plusieurs années d’ancienneté au sein de la collectivité. Ces personnels, qui ont exercé durablement leurs missions au service de la Région, ne peuvent être laissés sans considération après tant d’années d’engagement professionnel.

C’est donc avec espoir que les personnels contractuels et la FSU ont pris connaissance de votre récente prise de position en faveur de la lutte contre la précarité.

Dans ce contexte, nous sollicitons votre intervention afin qu’une attention particulière soit portée aux dossiers des agents concernés et que des réponses concrètes puissent être apportées dans les meilleurs délais.

Nous espérons que cette volonté affichée de lutter contre la précarité trouvera une traduction concrète pour ces agents qui assurent depuis de nombreuses années leurs missions au service de la collectivité.

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Madame la Présidente, en l’expression de nos sincères salutations.

Sébastien Huet

Délégué syndical FSU Territoriale