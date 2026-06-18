Créer son entreprise à La Réunion : un pari que de plus en plus de Réunionnais continuent de relever

Dans un contexte économique marqué par les incertitudes, l'inflation, les tensions internationales et les difficultés d'accès au financement, les Réunionnais continuent pourtant de croire en l'entrepreneuriat pour créer leur emploi, développer leur activité et contribuer au dynamisme du territoire. Cette dynamique se reflète dans l'activité d'Initiative Réunion, qui a accueilli 1.694 porteurs de projet en 2025, soit le plus haut niveau enregistré par l'association depuis sa création il y a plus de 34 ans.

En 2025, 1.694 porteurs de projet ont poussé la porte d'Initiative Réunion pour être accompagnés dans la création, la reprise ou le développement de leur activité. Un niveau jamais atteint depuis la création de l'association.

Pour Initiative Réunion, ces chiffres traduisent une réalité souvent méconnue : l'entrepreneuriat demeure une réponse concrète aux enjeux d'emploi, de reconversion professionnelle, de développement économique et d'émancipation sur notre territoire.

"Malgré les difficultés, les Réunionnaises et les Réunionnais continuent d'avoir des idées, des projets et l'envie de construire leur avenir. Notre rôle est de leur donner les moyens de transformer cette ambition en entreprise durable", souligne Jacques Guillamot, Président d'Initiative Réunion.

- Une économie qui continue de se construire -

Au cours de l'année 2025, 191 entreprises ont bénéficié d'un financement via Initiative Réunion. Au total, plus de 20,4 millions d'euros ont été mobilisés au bénéfice de l'économie réunionnaise :

2,1 millions d'euros de prêts d'honneur Initiative Réunion

1,8 million d'euros de prêts d'honneur Bpifrance ;

16,5 millions d'euros de financements bancaires associés.

Ces financements ont permis de créer ou de consolider 538 emplois sur le territoire. Au-delà du financement, ces résultats témoignent de la capacité des entrepreneurs réunionnais à innover, investir et créer de la valeur malgré un environnement économique parfois complexe.

- Des entrepreneurs qui incarnent la diversité économique de La Réunion -

L'Assemblée Générale d'Initiative Réunion met cette année à l'honneur plusieurs entrepreneurs accompagnés par le réseau.

Leurs activités sont très différentes : transport de voyageurs, fabrication de produits apéritifs, décoration événementielle ou encore cabinet spécialisé dans la radioprotection.

Leurs parcours racontent pourtant une même histoire : celle de femmes et d'hommes qui ont choisi d'entreprendre à La Réunion et qui participent aujourd'hui au dynamisme économique de leur territoire.

À travers ces témoignages, Initiative Réunion souhaite rappeler que derrière chaque chiffre se trouve un entrepreneur, un emploi créé, une famille qui avance et une activité qui contribue à faire vivre l'économie réunionnaise.

- Un accompagnement au plus près des territoires -

Parce que tous les talents ne poussent pas la porte d'un organisme d'accompagnement de la même manière, Initiative Réunion a poursuivi le développement de dispositifs de proximité permettant d'aller à la rencontre des publics et des territoires.

En 2025 :

333 femmes ont été accompagnées par le BeeLab Incubateur au féminin ;

451 personnes ont bénéficié d'un accompagnement dans les Carrefours de l'Entrepreneuriat situés dans l’Ouest au Port et dans le Sud à Saint-Louis

120 porteurs de projet ont été détectés grâce à CitésLab Ouest ;

269 personnes ont été rencontrées via le Bus de l'Entrepreneuriat sur les territoires de la CASUD et de la CIREST ;

102 entrepreneurs en situation de handicap ont été accompagnés dans le cadre du programme Hand'Initiative.

Ces dispositifs permettent d'agir au plus près des besoins et de favoriser l'émergence de projets dans l'ensemble des territoires réunionnais.

- L'Europe s'engage à La Réunion avec le FEDER : des entreprises plus solides et plus durables -

L'action d'Initiative Réunion ne s'arrête pas au financement. L'association accompagne les entrepreneurs avant, pendant et après la création de leur entreprise afin de sécuriser leur parcours et favoriser leur développement.

Cette stratégie porte ses fruits puisque les entreprises accompagnées affichent un taux de pérennité de 96 % à trois ans et un taux de remboursement des prêts d'honneur de 96,6 %.

Plus que jamais, Initiative Réunion poursuit sa mission : détecter les talents, orienter les porteurs de projet, accompagner les entrepreneurs, faciliter l'accès au financement et contribuer au développement économique durable de La Réunion.

L'association déploie ses actions grâce au soutien de nombreux partenaires publics et privés, parmi lesquels l'Union européenne dans le cadre du programme FEDER-FSE+ La Réunion 2021-2027, dont l'autorité de gestion est la Région Réunion.