Crise dans les lycées : la CFTC-EPR appelle à l’apaisement et à des réponses concrètes

La CFTC-EPR Réunion Mayotte exprime sa vive inquiétude face à la situation actuelle dans plusieurs lycées de l’académie (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

La sécurité des élèves et des personnels doit être une priorité absolue. La CFTC-EPR condamne sans ambiguïté toute forme de violence, de dégradation ou d’intimidation et appelle à un retour rapide au calme, au dialogue et à des conditions normales d’enseignement.

Compte tenu du contexte particulièrement tendu, la CFTC-EPR demande que toutes les mesures nécessaires soient prises pour garantir la sécurité dans les établissements et, lorsque celle-ci ne peut être pleinement assurée, envisager temporairement la fermeture de tous les lycées de l’Académie, notamment le mardi 6 octobre 2026.

Mais cette crise ne peut pas être réduite à une simple question de sécurité.

Elle révèle également un profond malaise de l’École et un sentiment de décrochage du service public d’éducation, partagé par des élèves, des familles et des personnels.

Classes surchargées, manque de moyens, difficultés de remplacement des enseignants absents, personnels sous tension, baisse des dotations horaires, bâtiments parfois dégradés, difficultés liées à l’orientation et à Parcoursup : les alertes sont nombreuses et anciennes.

Pour la CFTC-EPR, il est temps de sortir des réponses ponctuelles et de l’urgence permanente.

L’École ne peut plus demander toujours davantage à ses personnels sans leur donner les moyens d’exercer correctement leurs missions. Amélioration des conditions de travail, rénovation des établissements, renforcement des moyens humains, prévention des risques psychosociaux et meilleure prise en compte de la santé des personnels doivent désormais constituer des priorités.

La CFTC-EPR appelle donc l’ensemble des acteurs à retrouver le chemin du dialogue et à construire des réponses durables.

Protéger l’École, c’est protéger ses élèves et ses personnels.

Investir dans l’École, c’est investir dans l’avenir de La Réunion.