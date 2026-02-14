Cyclone Gezani à Madagascar : La COI solidaire et engagée pour la résilience régionale

Le Secrétariat général de la Commission de l’océan Indien (COI) réitère sa profonde solidarité envers le peuple et les autorités de la République de Madagascar, durement touchés par le passage du cyclone Gezani. Cette catastrophe rappelle que seule une coopération régionale renforcée permettra de consolider durablement la résilience face à l’intensification des risques climatiques. (Photo : BNGRC)

En écho à l'appel à la solidarité internationale lancé par Madagascar et au communiqué de la Présidence en exercice de la COI, le Secrétariat général a immédiatement activé ses leviers de coopération.

Une consultation officielle a été engagée auprès des missions diplomatiques et représentations des partenaires de développement et des observateurs de la COI.

- Des équipements stratégiques pour le BNGRC et les secours -

Au-delà du plaidoyer, la COI déploie des moyens matériels, d’une valeur estimée à environ 230.000 euros, pour renforcer les capacités d'intervention du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) à travers le projet RDRM1 soutenu par l'Union européenne (UE), notamment :

Centre opérationnel et coordination : équipements informatiques complets (19 ordinateurs, serveurs NAS, écrans pour mur d’images, systèmes de visioconférence et 32 smartphones robustes) pour assurer le suivi des secours en temps réel

Intervention de terrain : mise à disposition d'une vedette à coque planante avec moteur horsbord pour les premiers intervenants

Logistique de crise : fourniture de mobiliers de bureau et d’onduleurs pour garantir la continuité

des opérations en situation d’urgence

Deux livraisons complémentaires d'équipements (motopompes et 25 projecteurs LED) sont prévues

d'ici la fin du mois de février.

- Anticiper les risques futurs -

L'engagement de la COI s'inscrit aussi dans le temps long de la prévention et préparation.

À travers le projet Hydromet, soutenu par l'Agence française de développement (AFD), le Fonds vert pour le Climat et l’UE, le système de prévision météorologique de Madagascar est en cours de modernisation.

En 2026, la livraison d’équipements de pointe, viendra renforcer durablement les systèmes d’observation, et de fait, les capacités nationales d’alerte précoce et de gestion des événements extrêmes.

Au-delà des impacts immédiats des catastrophes climatiques, la COI agit également pour prévenir

leurs conséquences sanitaires.

À travers le réseau SEGA – One Health soutenu par l’AFD, elle appuie la prévention, la surveillance et la riposte face aux risques sanitaires, y compris ceux susceptibles d’être aggravés par les effets du changement climatique, contribuant ainsi à une approche intégrée de la résilience régionale.

Le réseau est d’ailleurs en alerte grâce à son système régional de partage d’informations, permettant une veille sanitaire renforcée.

Des épidémiologistes de terrain formés dans le cadre du programme FETP pourront être mobilisés, aux côtés d’agents communautaires formés, afin de soutenir la détection précoce et la réponse rapide au plus près des populations.

