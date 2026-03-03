Débrayage des employés d'URCOOPA : les coopératives absentes du conseil d'administration

Ce mardi 3 mars 2026 l’intersyndicale du groupe URCOOPA, s’est réunie autour des salariés du groupe, qui ont débrayé massivement. (Photo : D.R)

Il était prévu initialement ce jour un conseil d’administration de l’URCOOPA, avec un point à l’ordre du jour portant sur l’examen du plan de redressement concurrent de TERRACOOP.

Nous avons eu la grande déception de constater l’absence des Coopératives TERRACOOP et SICA LAIT lors de ce conseil d’administration.

L’objectif de ce débrayage était de montrer à nos administrateurs et actionnaires notre détermination à défendre l’intérêt collectif et notre attachement au système coopératif, qui existe depuis plus de 40 ans et qui aujourd’hui fait vivre une grande partie de la population réunionnaise.

