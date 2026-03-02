Urcoopa : un plan de redressement concurrent de dernière minute crispe l’intersyndicale

Le jeudi 26 février et ce lundi 02 mars 2026, les représentants des Comités Sociaux et Economiques (CSE) des filiales du groupe Urcoopa, premier groupe Agro-industriel à La Réunion étaient réunis en intersyndicale. L'objectif : affirmer leur solidarité totale pour défendre les intérêts des salariés du groupe Urcoopa et du monde coopératif dans l'île (Photo DR)

Plusieurs syndicats étaient réunis : CFDT Agri-Agro Réunion, FO, CGTR, Unsa2A, UR974 ou encore SAPR-SAFPTR. Aussi, les représentants du personnel des filiales du groupe Urcoopa (Urcoopa, Cilam, Cogedal, Pôle logistique Réunion, Setaa, Fromageries de Bourbon, Glaces de Bourbon, SEBV Australine, Point CHR mais aussi De Tourris Volvo.



Les syndicats et représentants du personnel déplorent un plan de redressement "de dernière minute", porté par un actionnaire du groupe, et mis en concurrence du plan initialement destiné à être soumis à l'examen et à la validation du tribunal de commerce, dans les prochains jours.

"Un actionnaire, fondateur historique de l'Urcoopa, la société Terracoop, s'associe avec le groupe Ducheman et Grondin qui est actuellement en conflit avec Soficoop, pour présenter à quelques semaines de l'audience au tribunal de commerce, un plan concurrent à celui de la Soficoop filiale de l’Urcoopa", expliquent les organisations syndicales dans leur communiqué.

Depuis l'ouverture de la procédure collective au bénéfice de la Soficoop, en avril 2024, les plus de 1.000 salariés du groupe ont montré leurs engagements "et leurs solidarités sans failles, en travaillant chaque jour pour servir et nourrir l'économie réunionnaise".

Selon les syndicats, la société Terracoop "s'est volontairement soustraite en tant qu'actionnaire à ses possibilités de participation au plan proposé initialement par Soficoop".

Inquiets, les salariés s'interrogent désormais sur la fiabilité et le bien fondé d'un plan "proposé au dernier moment par une société en déficit". "Nous sommes déterminés, et pleinement mobilisés pour défendre les intérêts des salariés de leur Groupe, pour que le plan de redressement présenté au tribunal par Soficoop soit enfin adopté, pour ainsi sauver les emplois, les familles, ainsi que le modèle coopératif réunionnais", assure l'intersyndicale.

vg / www.imazpress.com / [email protected]