Déclaration Réunionnaise Interculturelle du vivre Ensemble

Considérant que la diversité culturelle et la coexistence pacifique sont des piliers fondamentaux de la société réunionnaise, nous proclamons la présente Déclaration comme un engagement solennel à préserver et promouvoir le Vivre Ensemble pour les générations présentes et futures (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Article 1

Le Vivre Ensemble est un héritage inhérent à notre identité réunionnaise, reflétant la richesse de nos origines multiples et de notre histoire commune.

Article 2

Le Vivre Ensemble constitue un legs intergénérationnel que nous devons préserver absolument, car il est le fondement de notre harmonie sociale et de notre unité.

Article 3

Il est de notre devoir de conjuguer tous les efforts possibles pour protéger cet héritage local, qui fait place à la coexistence pacifique, le bon voisinage et le dialogue fécond de presque toutes les grandes religions de ce monde, et d’approfondir notre métissage, source de notre richesse culturelle et sociale.

Article 4

Nous nous inspirons de la tradition de nos anciens, qui se réunissaient toujours dans les cadres associatifs, politiques, économiques, culturels et sportifs, pour renforcer leurs liens intercommunautaires, promouvoir toutes les formes de solidarité et encourager tous les actes de générosité.

Article 5

Cependant, les droits économiques de chacun.e doivent pouvoir évoluer pour faire progresser le Vivre Ensemble avec brio, assurant ainsi une prospérité partagée et équitable.

Article 6

Nonobstant, chacun.e d'entre nous détient, entre ses mains, les clés du Vivre Ensemble, mais il est aussi de notre responsabilité collective de les utiliser pour construire un avenir commun.

Article 7

À l'heure des réseaux sociaux et de la guerre cognitive, nous devons œuvrer collectivement à ce que les conflits internationaux n'aient d'autres répercussions que de retisser davantage les liens entre Réunionnais, faisant de la paix un bien commun que nous nous devons de défendre ensemble.

Article 8

Le Vivre Ensemble doit pouvoir s'observer dans le monde du travail, avec la promotion de ladiversité des citoyens d'horizons culturels et d'ethnies différentes, afin de créer un environnement inclusif, enrichissant et propice à la génération de liens de solidarité ouverte.

Article 9

Le Vivre Ensemble doit permettre à chacun.e l'émancipation de sa condition sociale et l'affranchissement des déterminismes sociaux, offrant à tous, les opportunités de réaliser leur plein potentiel.

Article 10

Le Vivre Ensemble ne se perpétuera que si chacun.e trouve sa place sur le marché du travail ou dans l'entrepreneuriat, qui incarnent les véritables voies de l'épanouissement.

Article 11

L'Éducation est la clé de voûte de la promotion du Vivre Ensemble, car elle permet de transmettre les valeurs de respect, de tolérance et de compréhension mutuelle. Bien réfléchie et utilisée à bon escient, l'Éducation doit permettre l’ouverture de bien des portes.

Article 12

Les parents, les familles et les communautés jouent un rôle crucial dans l'élévation du Vivre Ensemble comme une valeur cardinale au sein de la société, favorisant ainsi sa cohésion.

Article 13

Il ne saurait y avoir de Vivre Ensemble sans la reconnaissance de l'égale dignité en droits des hommes et des femmes, assurant ainsi une société juste et équitable.

Article 14

Les enfants sont les garants du Vivre Ensemble, et il est de notre devoir de leur inculquer les valeurs de paix, de respect et de solidarité dès leur plus jeune âge.

Article 15

Le Vivre Ensemble est un trésor réunionnais qui doit être considéré comme un patrimoine universel à propager sur tout le territoire français, inspirant ainsi d'autres communautés à embrasser cette valeur fondamentale.

Article 16

Nous nous engageons à préserver et à promouvoir le Vivre Ensemble, faisant de notre île un modèle de paix, de diversité et de cohésion sociale pour le monde entier.

Youssouf Omarjee