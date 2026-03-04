Dégradations d’affiches et symboles nazis au Tampon : une tentative d’intimidation indigne

Si, depuis plusieurs mois, nos affiches sont régulièrement dégradées -tags systématique du visage de notre candidat ou découpages au cutter- nous avions jusqu’ici fait le choix de ne pas réagir publiquement, tant ces actes relevaient de provocations aussi lâches, que médiocres. Mais les faits commis aujourd’hui marquent un cap extrêmement dangereux. Par leur gravité et par la nature des symboles utilisés, ils ne relèvent plus de la simple dégradation matérielle : ils constituent une tentative d’intimidation et de manipulation politique inacceptable et une banalisation de références haineuses qui n’ont pas leur place dans une campagne républicaine. (Photo : DR)

Aujourd’hui, en effet, plusieurs affiches officielles de notre campagne ont été dégradées dans différents quartiers du Tampon. Des insultes y ont été inscrites, accompagnées notamment de croix gammées, de la mention "LFI = nazis" et du mot "ASSASSIN". Face à ces actes graves, Alexis Chaussalet s’est rendu à la gendarmerie afin de déposer plainte.

La liste "Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir" condamne avec la plus grande fermeté ces dégradations et l’utilisation de symboles nazis dans le cadre d’une campagne municipale. Le nazisme n’est pas une simple invective politique : il renvoie à une idéologie responsable de crimes contre l’humanité, du racisme d’État, de l’antisémitisme et de la persécution de millions de personnes.

L’histoire politique de la gauche est précisément celle du combat contre ces idéologies. C’est dans les rangs de la gauche, des mouvements ouvriers, des résistants, des militants anticolonialistes et antiracistes que se sont menées les luttes contre le fascisme, contre l’eugénisme, contre le racisme et contre l’antisémitisme. Ces combats font partie de notre héritage politique et moral.

Notre union de gauche s’inscrit dans cette continuité. Nous défendons l’égalité des droits, la dignité humaine et le refus de toutes les discriminations. Nous combattons l’antisémitisme comme nous combattons le racisme, l’islamophobie, l’homophobie et toutes les formes de haine.

Assimiler celles et ceux qui portent ces valeurs aux héritiers du nazisme relève d’une inversion totale de l’histoire. Chacun sait d’ailleurs que c’est au contraire l’extrême droite française qui s’est historiquement construite autour de figures issues de la collaboration et d’anciens nazis. Au-delà de l’insulte, ces dégradations constituent une attaque contre le débat démocratique. Une campagne électorale doit être un moment de confrontation d’idées, pas un terrain d’intimidation ou de diffamation. La liberté d’expression est un principe fondamental de notre démocratie, mais elle ne permet pas tout : ni les menaces, ni les injures, ni l’utilisation de symboles de haine.

La campagne municipale doit rester un moment de débat sur l’avenir du Tampon. Nous continuerons à mener ce débat avec détermination, sur le terrain des propositions, du respect et de la mobilisation citoyenne. Les intimidations et les symboles de haine n’ont jamais fait gagner un débat démocratique.

Nous continuerons à faire ce que nous faisons depuis le début de cette campagne : parler d’avenir, de démocratie locale et des besoins concrets des Tamponnaises et des Tamponnais.

Alexis Chaussalet et la liste "Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir"