Dépôt de liste : l’avenir de Jean-Gaël Anda Sita, c'est "Saint-Pierre, d’abord !"

Jean Gaël Anda Sita a officialisé, ce jour, le dépôt en préfecture de sa liste pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2026. (Photo DR)

Réunie sous la bannière "Saint-Pierre, d’abord !", cette équipe a été rigoureusement bâtie

pour incarner la diversité et la vitalité de notre territoire. Elle fédère des femmes et des

hommes issus de chaque quartier de la commune, tout en associant l’ensemble des

catégories socioprofessionnelles.

Véritable reflet de la population Saint-Pierroise dans toute sa pluralité, cette liste conjugue

expériences et horizons variés avec une ambition commune : agir au plus près des réalités

des habitants.