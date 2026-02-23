Depuis l’annonce de ma candidature, certains préfèrent alimenter des rumeurs plutôt que débattre du fond

Je vais être claire. Oui, je suis 7ᵉ adjointe au sein de l’équipe municipale actuelle. Oui, je le resterai jusqu’au dernier jour de ce mandat, par loyauté envers les habitants et par respect des engagements pris devant eux.

Mais non, je ne suis pas la candidate de Maurice Gironcel ni de personne d’autre !

Je suis candidate parce que j’ai un projet. Je suis candidate parce que je crois que Sainte-Suzanne peut franchir une nouvelle étape.

Mon projet s’intitule "Ambition et transparence pour Sainte-Suzanne".

L’ambition, c’est préparer l’avenir :

- Faire de Sainte Suzanne une zone franche pour la relancer économiquement

- Gel de la taxe foncière dès mon élection

- Créer une maison pour femmes pour les victimes de violences intrafamilliales

Je l’assure : nous rétablirons les comptes de la mairie et nos projets sont 100% finançables !

La transparence, c’est dire la vérité, même quand elle dérange.

Lors du débat public, j’ai posé une question simple : est-il moral que monsieur Balbine parte avec 148 000 euros d’argent public à six mois de la retraite et revienne aujourd’hui donner des leçons de gestion ?

Poser cette question, ce n’est pas attaquer. C’est défendre une exigence d’exemplarité.

Je ne détournerai pas le regard quand il s’agit d’argent public.

Je ne pratiquerai pas la politique des sous-entendus.

Ma liste a été constituée librement, avec mon équipe de campagne.

Elle rassemble des citoyens engagés, des forces vives, des habitants de tous les quartiers.

Sainte-Suzanne vaut mieux que des étiquettes faciles. Elle mérite un débat sur l’emploi, la gestion financière, la sécurité, la jeunesse et le développement économique.

Avec mon équipe. Et pour Sainte-Suzanne.

Ramata Touré – Candidate aux municipales 2026 à Sainte-Suzanne