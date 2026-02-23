[Vidéo] Salon de l’agriculture : 15 interpellations après une rixe, un policier et un gendarme blessés

Une rixe a éclaté ce dimanche entre des exposants et des visiteurs lors du Salon de l’agriculture à Paris, entraînant l’interpellation de 15 personnes, une opération durant laquelle un policier et un gendarme ont été légèrement blessés, a-t-on appris auprès de la préfecture de police.

Un couteau aurait été exhibé par l’un des participants à la rixe sans qu’il en fasse usage, souligne la même source.

#SIA : une bagarre générale a éclaté au Salon international de l’Agriculture. 15 personnes ont été interpellées, indique une source policière. Selon les informations d’@Europe1, l’altercation a éclaté après un crachat sur un stand de nougat. pic.twitter.com/xrhFO07nbk — Jean-Baptiste Marty (@jbaptistemarty) February 22, 2026

- Le motif de l’altercation reste inconnu -

Les policiers sont intervenus rapidement et ont procédé à 15 interpellations, au cours desquelles un policier et un gendarme ont été légèrement blessés, poursuit la préfecture de police. L’altercation est survenue sur un stand et le motif reste inconnu à ce stade, précise la PP.

Le Salon international de l’agriculture, qui se tient cette année sans vaches en raison de la crise de la dermatose, a ouvert ses portes au public Porte de Versailles samedi après avoir été inauguré par le président Emmanuel Macron.

