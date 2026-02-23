Saint-Gilles les Hauts : une femme retrouvée décédée dans l'incendie de sa maison

Ce lundi 23 février 2026, une femme âgée d'une soixantaine d'années a été retrouvée décédée dans l'incendie de sa maison de Saint-Gilles les Hauts. Selon Le Quotidien, c'est vers 4h30 que le drame a eu lieu. Un homme également présent sur place, a été pris en charge par les secours, incommodé par les fumées. Une enquête a été ouverte. Une autopsie devrait avoir lieu afin de déterminer les causes de la mort (Photo : rb/www.imazpress.com)