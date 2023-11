Après 3 jours de travaux la semaine dernière à Sain-Denis et à la Réunion, j’ai eu le plaisir de remettre aujourd’hui, avec Luc Carvounas, le président de l’UNCCAS , le manifeste des "Rencontres des solidarités des Outre-mer 2023" à David Lisnard le président de l’association des Maires de France lors de la 1ère journée du congrès des maires.

Des politiques européennes, nationales et locales sont nécessaires afin de lutter contre la grande pauvreté sur notre territoire. À besoins sociaux exceptionnels, il faut désormais mettre en place des dispositifs exceptionnels pour les Régions ultrapériphériques.

Pour résorber les écarts de développement en matière économique, sociale et sanitaire entre l’Hexagone et les Outre-mer, nous demandons à l’État des mesures de rattrapage via des outils adaptés.

Il faut créer un fonds de dotation des solidarités outre-mer pour lutter contre la grande pauvreté et impliquer les acteurs économiques dans une démarche collective associant l’ensemble des acteurs concernés par le développement social outre-mer.

Nous plaidons aujourd’hui pour la mise en place d'une agence dédiée, chargée de veiller à l'application rigoureuse de ces lois et des crédits, garantissant ainsi que les droits et les avantages prévus pour nos concitoyens ultramarins ne demeurent pas lettre morte, mais se concrétisent dans leur quotidien.

Ensemble nous avons le devoir de proposer un meilleur avenir où l’action sociale devra jouer un rôle clé dans le développement équitable de tous nos territoires ultramarins.



A travers ce manifeste, nous demandons des moyens pour la réalisation de mesures innovantes et existantes, à la hauteur des problèmes que nous subissons.



Ericka Bareigts

Maire de Saint-Denis

1ère vice-présidente de l’UNCCAS