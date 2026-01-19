Isaline Tronc, tête de liste de L’Energie Citoyenne en Action, candidate aux Élections municipales de L’Etang-Salé & communautaires en mars 2026, renouvelle les propositions concrètes qu’elle a déjà exprimées à plusieurs reprises dans le cadre de ses engagements politiques depuis 2020.

Juriste, ancienne présidente et membre d’association de lutte contre la maltraitance animale aux côtés de feue Sarah Delavergne, Isaline Tronc, en tant que conseillère municipale à L’Etang-Salé et communautaire à la CIVIS et candidate aux élections législatives en 2022 & 2024, présente régulièrement des propositions concrètes pour lutter contre l’errance animale et protéger tant les humains que les animaux sur la commune de L’Etang-Salé, le territoire Civis et au niveau régional.

Au vu de la triste actualité qui se répète à L’Etang-Salé, plusieurs citoyen(nes) se faisant mordre en forêt par des chiens abandonnés constitués en meutes agressives, Isaline TRONC se dit très préoccupée et rappelle l'impérieuse NÉCESSITÉ que tous les pouvoirs publics, y compris la mairie de L'Etang-Salé, la Civis, se mobilisent, avec les associations, pour identifier et appliquer des solutions CONCERTEES EFFICIENTES PERENNES pour lutter contre l'ERRANCE ANIMALE et protéger ainsi les humains et les animaux.

Les « chasses » ou « descentes réactionnelles » suivant des attaques en forêt de L’Etang-Salé ont montré et démontré leur inefficacité ! Les euthanasies exponentielles aussi.

Isaline Tronc renouvelle ses propositions :

ECOUTER et PRENDRE EN COMPTE les idées des associations et le bon sens des citoyens qui respectent les

humains comme les animaux

ECHANGER respectueusement entre acteurs publics et associatifs

DECIDER et AGIR ENSEMBLE pour des actions communes concertées efficaces

METTRE EN PLACE un grand PLAN MARSHALL REGIONAL DE STERILISATION des chiens et chats

LIMITER LES DROITS A LA REPRODUCTION des animaux détenus par les particuliers

INSTALLER DES CAMERAS de chasse en forêt (lieux d'abandon)

POURSUIVRE les auteurs d'abandons d’animaux

ALLER VERS les citoyens propriétaires bienveillants d'animaux dans les quartiers isolés (Mairie et Civis)

FACILITER l'identification des animaux des citoyens habitant dans des quartiers éloignés (Mairie et Civis)

FACILITER les démarches de stérilisation des animaux des citoyens des quartiers éloignés (Mairie et Civis)

Il faut agir ! même si l’on a déjà trop attendu ...