[Photos-Vidéo] Volkan la pété : les premières images de nuit de l'éruption

Le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce dimanche 18 janvier 2026 à 19h45. Ce lundi 19 janvier, l’Observatoire volcanologique du piton de la Fournaise (OVPF) précise que "même si l'activité est en baisse, l'éruption se poursuit". Oliv Idos, l'un de nos internautes, a pu capturer les premiers instants de première éruption de l'année (Photos et vidéo : Oliv Idos)

