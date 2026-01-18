Volcan : spectacle en cours au Piton de la Fournaise

Le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce dimanche 18 janvier 2026 à 19h45. Plusieurs fissures éruptives "se sont ouvertes sur le flanc nord du volcan" a indiqué dimanche soir l’observatoire volcanologique du piton de la Fournaise (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com).

"Après l’ouverture d’une première fissure entre 19h45 et 19h48 heure locale, trois autres fissures se sont formées dont deux en aval de la première. Une quatrième fissure a été constatée plus en amont des trois fissures" a précisé la préfecture dimanche dans la soirée.

"Toutes ces fissures restent localisées dans l’Enclos Fouqué, sur le flanc nord du cône terminal du Piton de la Fournaise. La fissure la plus en aval se situe à environ 700 mètres de la bordure nord de l’Enclos Fouqué" souligne l’observatoire volcanologique du piton de la Fournaise (OVPF)

"Du fait de la persistance de l’activité sismique, de nouvelles ouvertures de fissures restent possibles dans les prochaines heures, notamment plus en aval, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Enclos Fouqué" préviennent ensuite les volcanologues

- La Fournaise et ses signes de réveil -

Le Piton de la Fournaise donnait des signes de réveil depuis quelques semaines. Une sismicité parfois importante était enregistrée par les appareils de l’observatoire volcanologique.

Dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2926, une forte crise sismique avait conduit la préfecture à déclencher la phase d’alerte niveau 1 du plan ORSEC, prévenant qu'une éruption est possible est "probable à très brève échéance". La sismicité s’était calmée quelques heures plus tard et l’alerte avait été levée.

Ce dimanche une nouvelle crise sismique importante a débuté à 16h34. La préfecture a de nouveau déclenché la phase d’alerte niveau 1 du plan ORSEC.

L’éruption a débuté environ trois heures plus tard. La préfecrture a alors déclenché le passage en alerte 2.1 "éruption en cours".

"L'accès du public à l’ensemble de l'enclos du piton de la Fournaise (partie haute, partie basse, grandes pentes), que ce soit depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, reste interdit jusqu’à nouvel ordre" informent les serivces de la préfecture

Le poser d’aéronefs dans la zone du volcan est réglementé et soumis à autorisation de la préfecture.

A ce stade, la RN 2 reste ouverte à la circulation. "Il est demandé d’éviter les arrêts intempestifs sur cette route et ses abords risquant de produire des accidents ou des problématiques de circulation" souligne la préfecture.

- Une "fausse" alerte le jour de l'an pour le volcan de La Réunion -

Le volcan s'agitait depuis plusieurs semaines. Il avait donné ses premiers signes importants de réveil dans la nuit du 1er janvier 2026.

Il s'était calmé quelques heures plus tard

- Plus de deux ans sans éruption -

La dernière éruption du Piton de la Fournaise a eu lieu du 2 juillet au 10 août 2023. Depuis le volcan ne présentait plus aucune activité de surface. Le volcan était entré dans une phase de repos.

Cela correspondait à une dynamique de long terme de l’activité volcanique du Piton de la Fournaise, qui alterne entre des périodes de fortes activités (comme observées entre 2014 et 2023) et des périodes de repos de plusieurs années consécutives sans éruption.

