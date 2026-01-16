Piton de la Fournaise : l'activité sismique au ralenti, mais l'inflation persiste

Depuis l'intrusion magmatique du 1er janvier 2026, bien que l'activité sismique ralentie, l'inflation persiste, indiquant que le système d’alimentation magmatique superficiel reste sous pression, note ce vendredi 16 janvier, l'Observatoire volcanologique (OVPF) (Photo : rb/www.imazpress.com)

Après une phrase d’arrêt débutée le 14 décembre, l’inflation (gonflement) de l’édifice a repris fin décembre, juste avant l’intrusion magmatique du 1er janvier 2026.

Depuis cette intrusion, l’inflation persiste, indiquant que la mise en pression du système d’alimentation magmatique superficiel se poursuit, ajoute l'Observatoire.

- La sismicité au ralenti au Piton de la Fournaise -

Le volcan est passé d’une moyenne de trente séismes volcano-tectoniques superficiels par jour à 5. Ces séismes, localisés entre 1,5 et 2,2 km de profondeur, restent situés principalement sous les bordures nord et sud du cratère Dolomieu, indique l'OVPF.

Au cours des 7 derniers jours, la sismicité volcano-tectonique profonde s’est maintenue, mais avec une diminution notable.. La faible magnitude de ces séismes les rend donc difficiles à localiser.

Seuls "deux événements profonds ont pu être localisés à environ 3,5 km de profondeur, sous la bordure ouest du sommet".

À noter qu’au cours de ces phases de pressurisation, l’activité sismique sous le Piton de la Fournaise peut fluctuer au jour le jour avec des périodes de faible sismicité entrecoupées par des périodes de plus forte sismicité.

"Ce processus de pressurisation du réservoir superficiel peut durer plusieurs jours à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant la rupture du toit du réservoir, donnant ainsi lieu à une injection de magma vers la surface et potentiellement à une éruption, mais peut également s’arrêter sans donner lieu - à brève échéance - à une éruption", rappelle l'Observatoire.

- Le volcan en phase de vigilance du dispositif spécifique ORSEC -

Depuis le 2 janvier 2026, le préfet de La Réunion a décidé de revenir en phase de vigilance du dispositif spécifique ORSEC du volcan du Piton de la Fournaise.

Le passage en phase de vigilance implique la mise en place des premières restrictions réglementaires concernant l’accès du public à l’enclos. Pour garantir la sécurité des visiteurs et conformément à l’arrêté n° 2025-2589, les restrictions suivantes s’appliquent :

L’accès à la partie haute de l’enclos n’est possible que sur les trois sentiers balisés et entretenus par l'Office National des Forêts (ONF), dans les limites suivantes :

- le sentier Pas de Bellecombe – Formica Léo – Sentier Rivals – Cratère Caubet,

- le sentier Pas de Bellecombe – Formica Léo – sentier d’accès au site d’observation du cratère Dolomieu (accès par le nord du cratère),

- le sentier Kapor jusqu’à Piton Kapor,

- le sentier Rivals est ouvert à la circulation jusqu’au niveau du cratère Caubet. La portion entre le cratère Caubet et Belvédère sur Château Fort reste interdite d’accès.

Le public doit se conformer strictement aux prescriptions et consignes figurant sur les panneaux d’information et d’avertissement affichés par l’ONF sur ces sentiers.

La population est invitée à s’informer sur l’évolution de l’activité auprès des sources officielles.

- Plus de deux ans sans éruption -

La dernière éruption du Piton de la Fournaise date du 2 juillet au 10 août 2023. Depuis le volcan ne présentait plus aucune activité de surface. Le volcan était entré dans une phase de repos.

Cela correspondait à une dynamique de long terme de l’activité volcanique du Piton de la Fournaise, qui alterne entre des périodes de fortes activités (comme observées entre 2014 et 2023) et des périodes de repos de plusieurs années consécutives sans éruption.

Il faut remonter à la période 2011-2013, "années au cours desquelles il n'y avait pas eu d'éruption également, pour connaître une année sans éruption au Piton de la Fournaise", précise Aline Peltier.

"Les années, 1940, 1941, 1947, 1962, 1965, 1967-1971, 1974, 1978, 1980, 1982, 1993-1997 sont également des périodes durant lesquels le Volcan s'était montré timide", énumère Nicolas Villeneuve.

Lire aussi - Piton de la Fournaise : le volcan en plein sommeil, mais pour combien de temps...

• Pour suivre en temps réel l’activité du Piton de la Fournaise, cliquez ici, ici et aussi ici

Lire aussi - Piton de La Fournaise : un réveil progressif qui tient toute La Réunion en haleine

www.imazpress.com/[email protected]