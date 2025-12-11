Dipavali inscrit ce 10 décembre 2025 au Patrimoine Culturel Immatériel de l’UNESCO

La Fédération Tamoule de La Réunion, créée en 1971, salue avec une immense satisfaction l’inscription de la Dîpâvali (la rangée de lumières) au Patrimoine Culturel Immatériel de l’UNESCO. Cette reconnaissance internationale honore une célébration porteuse d’une lumière universelle, de connaissance, d’unité et de paix (Photo : www.imazpress.com)

Elle revêt non seulement une dimension cultuelle, spirituelle mais aussi culturelle, sociale, mondiale.

Ainsi la Dîpâvali plus connue sous le vocable Diwali dans le Nord de l’Inde, prend source dans une des deux grandes épopées, qu’est le Râmayana ;

Epopée qui met en scène un couple princier qui a dû faire face à différentes épreuves de la vie, dont un kidnapping , puis est retourné de Kanyakumari, la pointe Sud de l’Inde et a traversé toute l’Inde jusqu’au Nord avec de part et d’autre de leur route des rangées de petites lampes en terre cuite...Victoire du Dharma, de la juste voie contre les forces négatives, les leurres de la vie matérielle, mettant en exergue la morale et la loyauté.

À La Réunion, la structuration du mouvement culturel tamoul s’est faite dans la fin des années 60 avec le club tamoul et l’association franco tamoule puis l’association Tamij Sangam, dépassant ainsi l’aspect purement religieux et familial. Elle organisa la première célébration publique du Nouvel An tamoul le 14 avril 1990 à Saint-Denis. puis la première Dîpâvali publique le 17 octobre 1990 à Saint-André, sous l’impulsion de son Président Claude Moutouallaguin.

La Fédération exprime sa profonde gratitude envers les pionniers qui ont porté ces initiatives fondatrices et ouvert la voie à la valorisation de notre culture : Claude Moutouallaguin, Nicolas Govindassamy, Charlemagne Badamia, ,Benoit Cadeby, Krisna Naranin, Teddy Tolsy, Tristan Souprayenmestry, Auguste Valeama, Gilbert Mardenalom, Jean-Luc Daly-Eraya, Mani Daly-Eraya, Monique Daly-Eraya, Sériacaroupin Emmanuel, ainsi que feu Jean Kichenin et feu Léopold Apalama.

L’inscription de la Dîpâvali à l’UNESCO constitue un acte majeur et un motif de fierté collectif. Elle met également en lumière le chemin qui reste à parcourir, notamment en ce qui concerne l’obtention de jours fériés afin de célébrer pleinement ces marqueurs temporels hindous et culturels indiens. Cette fête de la lumière doit illuminer notre pays, s’appuyer sur ce patrimoine spirituel, culturel et ouvrir ainsi des perspectives pour non seulement l’Inde mais aussi sa diaspora de par le monde.

Depuis plus de cinq décennies, la Fédération Tamoule de La Réunion réaffirme son engagement pour la transmission, la valorisation et la défense de ce patrimoine qui fait partie intégrante de l’identité réunionnaise.

Pour le Conseil d’administration

Jean-Luc Amaravady

Président de la Fédération Tamoule de La Réunion