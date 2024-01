Après la loi immigration inspirée et votée par le RN et les LR, mon premier commentaire est pour constater la droitisation assumée de la Macronie avec 5 ministères confiés à des personnalités de droite. (Photo Philippe Naillet photo RB imazpress)

Au delà de la communication, avec cet ancrage à droite, il est difficile de croire que ce nouveau gouvernement puisse mettre un terme à une politique libérale qui fracture la société française (9 millions de Français vivent aujourd’hui en dessous du seuil de pauvreté).

Il est illusoire d’espérer plus d’écoute au Parlement, plus de place pour les corps intermédiaires dans le dialogue

social et moins de 49.3.

Ce gouvernement continuera d’ignorer les urgences :

- l’urgence de redonner des moyens aux services publics.

- l’urgence d’agir contre les causes de la vie chère.

- l’urgence de s’attaquer à la crise du logement.

Il n’y a rien à attendre de ce changement d’acteurs, la pièce est jouée d’avance.

Philippe Naillet, Député de la 1ère circonscription de La Réunion