Efants de la Creuse : un vote historique dans le combat pour la justice et la vérité

Le 16 juin 2026, le Sénat a voté à l’unanimité la Proposition de Loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984 (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Je tiens à saluer la persévérance de la députée Karine Lebon qui a porté jusqu’à son aboutissement l’exigence de faire reconnaître complètement les victimes de ces déplacements forcés, orchestrés par l’Etat.

Pendant 22 ans, 2 015 enfants ont été arrachés à leurs parents, coupés de leurs racines, envoyés dans l’Hexagone, parce que des hommes politiques et des fonctionnaires s’inquiétaient d’une démographie galopante à La Réunion. Un exil que l’on a admis aux prétextes de pallier le déclin démographique des campagnes françaises et de sortir ces enfants de la misère.

En vérité, pour nombre de ces mineurs, en plus de la violence de l’arrachement et des changements d’état civil abusifs, l’enfance aura été marquée par les humiliations et les maltraitances dans leur famille ou leur foyer d’accueil. Pendant longtemps, leur histoire aura été passée sous silence, tout comme la responsabilité de l’Etat.

Je tiens à saluer le courage, la persévérance et la dignité de ces victimes qui ont permis que cette sombre page de notre histoire soit reconnue et que s’ouvre le chemin de la réparation.

La loi que nous venons de voter unanimement marque une étape mémorielle essentielle pour La Réunion. Elle matérialise le devoir de mémoire que nous devons à ces enfants exilés, inscrivant ainsi leur histoire dans le récit national.

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Évelyne Corbière Naminzo

Sénatrice de La Réunion

