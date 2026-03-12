Emmanuel Séraphin dévoile sa vision pour les 20 prochaines années

Ce mercredi 11 mars, Emmanuel Séraphin a présenté sa vision d’avenir pour Saint Paul à l’horizon des 20 prochaines années ; celle d’une “ville archipel”, capable de se développer de manière équilibrée entre le littoral, le centre historique, les mi-pentes et les Hauts. Plus vaste commune de La Réunion, Saint-Paul, possède un territoire unique, qui s’étend de l’océan aux sommets des montagnes. (Photo : Richard Bouhet /imazpress.com)

Cette géographie impose une manière particulière de penser l’aménagement : "Saint-Paul n’est pas une ville avec un centre et des périphéries. C’est une ville composée de plusieurs pôles de vie. Notre responsabilité est de permettre à chacun de ces territoires de vivre pleinement et d’être reliés entre eux."

L’équipe assume une vraie ambition, celle de construire une ville polycentrique, où les habitants peuvent travailler, se soigner, accéder aux services et vivre leur quotidien à proximité de chez eux.

- Une ville en transformation -

Depuis 2020, la municipalité a engagé un vaste mouvement de relance des projets d’aménagement.

Au total, plus d’une quinzaine de zone d’aménagement stratégiques de type ZAC, RHI, RHS ZAE, PRU structurent aujourd’hui l’avenir du territoire, représentant près d’un milliard d’euros d’investissements publics et privés.

Plusieurs projets structurants sont déjà engagés :

La transformation des entrées de ville nord et sud

La requalification du centre-ville historique

Plus de 100 millions d’euros d’investissements privés engagés sur la Chaussée Royale

La création de 1 000 places de parking en entrée de ville ▪ La transformation du front de mer

La modernisation du marché forain



L’écocité de Phaonce

La ZAC Renaissance 3 à Plateau Caillou

Le pôle Lacroix au Guillaume

Ces projets permettront de créer plus de 500 emplois directs d’ici 2030, avec un impact estimé à 3000 emplois indirects dans l’Ouest.

L’écocité Phaonce accueillera notamment 50 hectares de zone économique. Répondre à la crise du logement

La pression démographique reste l’un des défis majeurs du territoire. Depuis 2020, près de 2 500 logements ont été livrés à SaintPaul. L’objectif du prochain mandat est de dépasser les 3000 logements supplémentaires, avec un principe simple, se loger sans déraciner mais aussi loger pour « decohabiter ».

Permettre aux Saint-Paulois de rester vivre dans leur quartier, là où se trouvent leurs attaches, leur travail et leur famille.

Une ville résiliente face au changement climatique

Face aux défis climatiques, la municipalité prépare l’adoption d’un Plan Local d’Urbanisme bioclimatique.

Ce document intégrera notamment :

Une urbanisation adaptée au climat tropical

Le développement de la ville éponge, favorisant l’infiltration naturelle des eaux

Une végétalisation renforcée

La poursuite du Plan 100 000 arbres

La protection du littoral et de la biodiversité

Saint-Paul est en effet reconnu comme un hotspot mondial de biodiversité, qu’il s’agisse des ravines, de l’Étang de Saint-Paul ou des forêts des Hauts.

L’eau et la mobilité : deux défis majeurs

- La question de l’eau constitue un enjeu stratégique pour les années à venir -

La municipalité souhaite développer une véritable “eau-tonomie”, reposant sur :

L’installation de compteurs intelligents

La réutilisation des eaux traitées avec le projet réuse déjà financé par l’état pour mise en œuvre

Le développement de la récupération d’eau de pluie

Une tarification solidaire pour les familles nombreuses

Sur la mobilité, la ville prépare plusieurs évolutions importantes :

Une nouvelle délégation de service public pour le réseau de transport ▪ Le développement du transport à la demande pour les Hauts ▪

La création d’un pôle d’échanges multimodal

Et la réalisation d’un téléphérique reliant Saint-Gilles-les-Hauts, Plateau Caillou et le centre-ville. Les études sont déjà lancées.

- Soutenir l’économie locale et les commerces -

La conférence de presse a également permis de mettre en avant la stratégie économique du territoire.

Saint-Paul souhaite s’affirmer comme la capitale économique de l’Ouest, en s’appuyant notamment sur :

Le soutien aux agriculteurs

La création d’une légumerie

L’installation de jeunes agriculteurs

Le développement du tourisme durable

La modernisation du camping de l’Ermitage et un camping dans les hauts

La création de nouvelles formations supérieures

L’installation prochaine de l’école Rubika, dédiée aux métiers de l’image et de l’animation, marquera également une étape importante dans la transformation de Saint-Paul en ville étudiante et innovante.

- Des centres-villes vivants et des commerces de proximité -

Les interventions de Christine François Rémi et Sergio Perfilon ont également souligné l’importance du commerce de proximité et de l’animation des centres-villes.

L’objectif est de créer "une ville du partage" où seront développer des lieux de vie, de rencontres et de convivialité, à travers des cafés, restaurants, espaces de partage et initiatives économiques locales.

Cette dynamique contribue directement à :

L’attractivité des centres-villes

La création d’emplois

Le développement des circuits courts

La valorisation des savoir-faire locaux

- Une ville solidaire -

Enfin, la vision présentée pour Saint-Paul repose aussi sur une ambition sociale forte :

Construction d’un nouvel EHPAD

Déploiement d’un plan Bien Vieillir à domicile

Création de Kaz des Seniors dans les quartiers

Guichets solidaires dans chaque bassin de vie

Développement du portage de repas

Création d’un centre d’hébergement d’urgence

"Il y a six ans, Saint-Paul était à l’arrêt. Aujourd’hui la ville est en mouvement. Demain, elle sera l’un des territoires leaders de La Réunion."

Cette vision, issue de plus de 3.000 contributions citoyennes, dessine une ville plus résiliente, plus équilibrée et plus solidaire.