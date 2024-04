Suite à la validation du salaire du Directeur Général de Stellantis (Peugeot) à hauteur de 36,5 millions d’euros (soit 100.000 euros par jour), J’ai signé la proposition de loi du groupe socialiste qui vise à encadrer les écarts de revenus au sein des entreprises (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

En effet, cette proposition de loi, qui contient 4 articles, propose :

- D’interdire toute rémunération de plus de 20 fois le smic,

- D’instituer un mécanisme d’incitation à la diminution des écarts de revenus et pour que les coûts des rémunérations excessives ne soient plus, même indirectement, supportés par les collectivités,

- D’imposer les hauts salaires et de renforcer les contributions exceptionnelles sur les hauts revenus(ex : aujourd’hui, le taux maximal pour les revenus de plus de 500.000 €, est de 4%, avec cette proposition de loi, il passerait à 15% au delà de 20 millions d’euros) et

- De supprimer les aides publiques, les avantages fiscaux, les réductions et les exonérations de cotisations sociales faites aux entreprises qui versent un salaire de plus de 12 fois le smic à leurs dirigeants car "nul ne peut gagner en 1 mois, ce que les autres gagnent en un an".

L’encadrement des revenus est autant une mesure de justice sociale que de pouvoir d’achat en cela qu’il permet :

- une redistribution de la valeur ajoutée au sein des entreprises,

- un partage équitable du fruit du travail,

- un soutien à l’économie productive,

- le financement de l’avenir sans creuser la dette privée et publique,

- l’affirmation du lien entre justice sociale et économie durable.

C’est l’avènement d’un nouveau modèle plus humain qui doit inspirer le monde. Ce modèle qui consiste à taxer les plus grandes fortunes pour financer la transition écologique a d’ores et déjà été initié à l’échelle européenne par des députés de gauche dont Raphaël Glucksmann.

Philippe Naillet

Député de la 1ère circonscription de La Réunion