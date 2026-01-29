Enfants réunionnais déportés dans la Creuse : une décision attendue, fruit d’un long combat.

L’Assemblée nationale vient de voter à l’unanimité une loi reconnaissant le préjudice subi par les enfants réunionnais déportés en France, notamment dans le département de la Creuse. Cette loi ouvre droit à une indemnisation ainsi qu’à d’autres formes de réparations. (Photo rb/www.imazpress.com)

C'est une étape majeure dans la reconnaissance officielle d’un drame longtemps nié, minimisé ou passé sous silence. Il s'agit de l’arrachement de milliers d’enfants réunionnais à leur famille, à leur culture et à leur terre pour satisfaire des politiques d’État menées entre les années 1960 et 1980.

Nous saluons cette avancée importante qui constitue une victoire morale, politique et humaine pour les victimes, leurs familles et pour tout le peuple réunionnais.

Cette reconnaissance est l’aboutissement de décennies de luttes, de témoignages courageux et d’un travail opiniâtre pour la vérité. Dès l’origine, le Parti Communiste Réunionnais, notamment, à travers son journal Témoignages, a dénoncé ce scandale d’État, donnant la parole aux victimes quand beaucoup refusaient d’entendre. Alors que le silence et le déni dominaient, ces voix ont maintenu vivante la mémoire de l’injustice.

Aujourd’hui, la République reconnaît, enfin, les dégâts. Mais cette reconnaissance appelle à aller plus loin : réparer, accompagner, transmettre et garantir que jamais de telles politiques ne puissent se reproduire.

Rendre justice aux enfants de la Creuse, c’est aussi reconnaître la dignité du peuple réunionnais et affirmer que la vérité, même tardive, demeure un pilier indispensable de cohésion sociale.