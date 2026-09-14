Engagement dans la campagne présidentielle aux côtés de Raphaël Glucksmann

Première action de terrain : samedi 19 septembre au marché forain de Saint-Pierre. Place publique Réunion annonce son engagement plein et entier dans la campagne présidentielle de Raphaël Glucksmann. Dans la perspective de la primaire de la social-démocratie, notre mouvement entend contribuer activement à faire émerger un projet politique fondé sur la justice sociale, l’écologie, la démocratie et la construction européenne (Photo Place publique Réunion)

Cette mobilisation débutera dès le samedi 19 septembre, avec une opération de tractage et de rencontre avec les citoyens au marché forain de Saint-Pierre. Cette première action sera l’occasion d’aller à la rencontre des Réunionnaises et des Réunionnais, d’échanger sur leurs préoccupations et de présenter les orientations portées par Raphaël Glucksmann.

Une dynamique réunionnaise autour d’un projet écologique et social

Place publique Réunion a également l’honneur d’accueillir de nouvelles personnalités engagées dans la vie politique et citoyenne de notre île :

• Ruth Dijoux, candidate aux élections municipales à Saint-Pierre, qui avait conduit une liste de rassemblement des forces de gauche.

• Yvette Duchemann, ancienne conseillère départementale et militante écologiste particulièrement engagée en faveur de la souveraineté alimentaire de La Réunion.

• Luc Lallemand, ancien conseiller municipal à Saint Pierre (Europe Écologie Les Verts), mobilisé notamment sur les enjeux de réduction des déchets.

Ces soutiens témoignent de la dynamique et de l’enthousiasme que suscite la campagne de Raphaël Glucksmann à La Réunion. Ils illustrent également l’intérêt grandissant pour les propositions écologiques qu’il porte, notamment en matière de transformation de notre modèle économique, de souveraineté alimentaire et de transition environnementale.

Se mobiliser pour franchir l’étape de la primaire

Raphaël Glucksmann devra franchir l’étape de la primaire avant de pouvoir porter ce projet à l’élection présidentielle. C’est avec cet objectif que Place publique Réunion engage dès à présent ses forces militantes, structure son organisation et coordonne ses actions sur l’ensemble du territoire.Cette mobilisation est conduite par Christophe Estève, référent Outre-mer de Place publique et élu au sein de la nouvelle majorité municipale de Saint-Leu, et Joël Personné, référent départemental de Place publique Réunion.

À travers cette campagne, Place publique Réunion souhaite ouvrir un espace de dialogue et d’engagement pour toutes celles et ceux qui aspirent à une alternative démocratique, écologique et sociale, pleinement attentive aux réalités et aux spécificités de La Réunion.





