Engagement de notre parti dans la campagne

Les Écologistes sont engagés dans la campagne depuis 2024 (en tant que membre de la Plateforme) et, très concrètement, depuis qu’ont été remis en place en juin 2025 nos Groupes Locaux. Ceux-ci ont pour mission - dans le fonctionnement de notre parti - de coordonner la mobilisation des Membres et des Soutiens pendant les campagnes électorales ; les co- secrétaires étant chargés d’animer la vie du Groupe et d’impulser son activité.

Pas de tête de liste Les Ecologistes dans notre département, mais dès lors que des listes portent l’essentiel de nos valeurs, nous avons fait le choix de mettre en place des rencontres de travail pour évaluer des possibilités d’alliance. C’est ainsi que, dans certains cas nous avons intégré ces listes en positionnant des candidat et candidates, dans d’autres nous les avons soutenues en leur apportant notre étiquette et en leur donnant notre logo.

Les listes que nous défendons dans le cadre des municipales portent en commun dans leurs programmes respectifs des sujets qui sont aussi propres aux Ecologistes que nous sommes, à savoir : l’adaptation au changement climatique, la promotion de l’autonomie alimentaire, l’amélioration du cadre de vie de nos concitoyens (jardins partagés, parcs ombragés, aires de jeu dans les quartiers, aménagements), la protection de la ressource en eau, les transports et autres mobilités, la sauvegarde de notre biodiversité, une attention spécifique pour les publics vulnérables (jeunes sans formation et sans emploi, gramoun isolés, parents démunis dans leurs capacités éducatives), et bien sûr le logement (un toit pour toutes et tous, la rénovation du bâti, l’isolation thermique, la lutte contre l’habitat indigne), la condition animale.

Ces listes :

- Sont basées sur des valeurs fortes : solidarité, dignité, le sens des responsabilités dans la gestion d’une commune, la sécurité, l’égalité des chances.

- Portent le sens du respect à l’égard des habitants et pour cela rien de mieux que la proximité et le dialogue, la connaissance de notre histoire, de nos savoir-faire, de notre environnement, de nos institutions, de la richesse de notre interculturalité.

- Mettent à la disposition de toutes et tous, quels que soient son âge et ses moyens, des informations faciles accessibles pour connaître et faire face aux maux les plus sévères de notre société créole (alcoolisme et toutes les formes d’addiction, précarité, violence, les problèmes d’obésité, la dépression, illettrisme, sédentarité, isolement, etc.).

- Mettent en l’air le soutien aux entreprises, aux jeunes, qui font de l’innovation et de l’ambition un axe fort.

- Promeuvent l’éducation, le sport, la culture, aussi le social et la santé grâce à un CCAS doté de moyens pour être connecté en interne avec les différents services de la municipalité, et parallèlement avec les services du Département et de l’ARS.

- Accordent le même intérêt pour les Bas, les cirques et les Hauts qui se vivent souvent comme abandonnés.

Concrètement, nous avons des candidat.e.s :

Sur des listes progressistes : PS, Divers Gauche et Union de la Gauche

- Saint-Denis (2 candidat.e.s Les Ecologistes) : Liste Ericka Bareigts « Saint-Denis pour tous », liste PS soutenue par la Plateforme (Les Écologistes/EELV, le Parti Communiste Réunionnais (PCR), Pour La Réunion (PLR), l’Alliance Centriste et la société civile, Banian de Patrice Selly et Place Publique de Raphaël Glucksmann, Ansanm d’Olivier Hoarau)

- Le Tampon (1 candidate Les Ecologistes) : Liste Alexis Chaussalet « Nout Voix Nout l'Avenir » (LUG : liste Union de la Gauche)

- Saint-Pierre (6 candidat.e.s Les Ecologistes) : Liste Ruth Dijoux « L’union des Saint-Pierrois » (LDVG : liste Divers Gauche)

- La Possession (1 candidat Les Ecologistes) : Liste Vincent Rivière « Demain ensemble ». Liste sans étiquette, également soutenue par Olivier Hoarau « Ansanm »

Nous soutenons des listes de Gauche :

- Saint-Louis / La Rivière : Rémy Bourgogne « #remyborgogne2026 » (PS)

- Petite Île : Lorraine Nativel « Vivre-ensemble, Traditions et progrès ! » (PLR)

Nous soutenons des listes citoyennes :

- Saint-Leu : Angélique Lapierre « Ansamb alon révey Saint- Leu »

- Salazie : Cindy Barbe « L’engagement, au cœur de Salazie »

- Plaine des Palmistes : Amandine Ramaye « Ensemble, construisons l’avenir »

Et même une liste divers centre (DVC) :



- Etang-Salé : Lydie Delgard « Nout’ L’Etang Salé »

Pour illustrer le travail que nous menons sur le terrain auprès de nos partenaires, avec les têtes de liste et des colistiers, nous avons fait lors de cette conférence de presse un focus sur 3 listes : celle de La Possession (liste portée par Vincent Rivière), celle de Saint-Pierre (liste portée par Ruth Dijoux) et celle de Saint-Leu (liste portée par Angélique Lapierre).

Pour illustrer très concrètement notre inscription dans cette campagne nous avons bénéficié du bilan présenté par nos candidat.e.s Les Ecologistes sur Saint-Denis. Renouvelant leurs candidatures, ils ont livré leur analyse de la campagne et les projets qu’ils porteront lors de la prochaine mandature.

Solène Mesnager du Bureau Politique a clôturé cette conférence de presse en donnant un avis global très encourageant sur la dynamique en cours et a confirmé le soutien du national auprès du groupe Les Ecologistes à La Réunion et de tous ses partenaires.

Geneviève Payet

Secrétaire Régionale