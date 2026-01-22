Face au budget injuste, le Parti socialiste de La Réunion choisit la censure

La Fédération du Parti socialiste de La Réunion partage la position du Député Philippe Naillet et appelle à la censure. Elle dénonce l’absence persistante de justice fiscale. Une nouvelle fois, les plus hauts revenus et les grandes fortunes sont épargnés, alors même que des marges existent pour contribuer équitablement à l’effort national. Ce choix politique accentue les inégalités et affaiblit la cohésion sociale (Photo : sly/www.imazpress.com)

Nous condamnons fermement les ponctions opérées sur les collectivités territoriales.

Ces décisions fragilisent les communes, départements et régions, pourtant en première ligne pour assurer les services publics de proximité et répondre aux besoins quotidiens de la population.

La mission Outre-mer est largement insuffisante au regard des défis économiques, sociaux et climatiques auxquels font face les territoires ultramarins. Le manque de moyens alloués fragilise encore plus les politiques publiques de notre territoire et achèvent de creuser les inégalités persistantes avec les territoires hexagonaux. Des décisions dangereuses prises au détriment des urgences sociales de la société réunionnaise.

Dans ce contexte, il ne peut y avoir d’autres choix que de voter la motion de censure.

Le recours au 49.3, combiné à des choix budgétaires injustes et déséquilibrés, constitue un déni de démocratie et appelle une réponse politique forte.

Le Parti socialiste de la Réunion réaffirme l’urgence de proposer une politique budgétaire juste, solidaire et respectueuse des territoires comme du débat démocratique.

Éricka Bareigts, 1ère fédérale du Parti Socialiste