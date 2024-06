Faire front contre l'extrême droite

La décision présidentielle de dissoudre l’Assemblée nationale suite aux élections européennes – qui voient l’extrême droite au plus haut niveau – est un véritable coup de tonnerre aux conséquences désastreuses. Pour empêcher l’extrême droite d’arriver aux plus hautes responsabilités du pays, il y a urgence à agir (Photo : www.imazpress.com)

La FSU Réunion prend toute sa part dans la construction de la mobilisation avec le mouvement syndical et aux côtés de la société civile organisée. Elle s’investit et prend toute sa place dans les actions unitaires locales.

Pour battre absolument l’extrême droite, pour rompre avec les politiques néolibérales dont elle se nourrit, parce que c’est une condition nécessaire pour que demain les revendications des personnels soient enfin entendues et qu’elles gagnent, la FSU Réunion appelle à voter dès le premier tour pour une véritable alternative de progrès et de justice sociale que l’on retrouve dans le programme du Nouveau Front Populaire.

Elle le fait en toute indépendance vis-à-vis des partis politiques, en exerçant sa vigilance (contre le clientélisme, l’autoritarisme, la précarité des emplois, pour le respect du dialogue social,...) et avec la gravité liée à un contexte inédit de danger imminent pour les droits et les libertés, mais aussi avec exigence et sans concession pour un futur gouvernement, quel qu’il soit.

Le CDFD de la FSU Réunion réuni le 20 juin 2024