Fin de la trêve cyclonique : reprise des expulsions, urgence à protéger les familles réunionnaises

Depuis le 15 avril, la trêve cyclonique a pris fin à La Réunion, entraînant la reprise des procédures d’expulsion locative. Dans un contexte social déjà particulièrement difficile sur notre île, le Comité DAL 974 alerte sur les conséquences dramatiques que peuvent subir de nombreuses familles menacées de perdre leur logement (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

À La Réunion, la précarité, le chômage, la vie chère et la pénurie de logements accessibles fragilisent durablement des milliers de ménages. Expulser sans solution de relogement ou d’accompagnement ne ferait qu’aggraver des situations humaines déjà très lourdes.

Le Comité DAL 974 rappelle qu’il est indispensable de privilégier toutes les solutions permettant le maintien dans le logement : plans d’apurement des dettes, médiation, accompagnement social, aides exceptionnelles, relogement adapté et dialogue renforcé avec les bailleurs.

Nous serons particulièrement attentifs aux décisions qui seront prises dans les CCAPEX (Commissions de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives), instances essentielles pour prévenir les expulsions et rechercher des réponses humaines et efficaces.

L’année dernière, le Comité DAL 974 a accompagné 120 familles, auprès de l’ensemble des bailleurs, afin d’éviter leur expulsion et de défendre leur droit au logement. Ce travail de terrain démontre qu’avec de la volonté et de la concertation, des solutions existent.

En 2026, nous resterons pleinement mobilisés et nous continuerons à nous tenir aux côtés des familles concernées, pour faire respecter leur dignité et leur droit à un logement stable.

Le Comité DAL 974 appelle l’ensemble des acteurs publics et des bailleurs à agir avec responsabilité et humanité.