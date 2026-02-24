TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

BTP RÉUNIONNAIS La CFDT BTP dresse le bilan 2025 et fixe le cap pour 2026

voir plus

Tribune libre du Dr David Mété

Fiscalité sur le rhum : une victoire pour la santé publique, malgré l’opposition des rhumiers et de leurs soutiens politiques

  • Publié le 24 février 2026 à 13:26
  • Actualisé le 24 février 2026 à 13:28
docteur david mété

Publication au JORF (20/2/26) de la loi de finances qui valide définitivement le texte permettant de mettre un terme à la vente des alcools locaux très peu taxés à La Réunion, en particulier des spiritueux (art.101). Une victoire pour la santé publique, malgré l’opposition des rhumiers et de leurs soutiens politiques, malgré les trahisons. L’addictologie est un sport de combat. (Photo d'illustration Sly/www.imazpress.com)

Tribune libre, David Mété

guest
0 Commentaires