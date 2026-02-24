Fiscalité sur le rhum : une victoire pour la santé publique, malgré l’opposition des rhumiers et de leurs soutiens politiques

Publication au JORF (20/2/26) de la loi de finances qui valide définitivement le texte permettant de mettre un terme à la vente des alcools locaux très peu taxés à La Réunion, en particulier des spiritueux (art.101). Une victoire pour la santé publique, malgré l’opposition des rhumiers et de leurs soutiens politiques, malgré les trahisons. L’addictologie est un sport de combat. (Photo d'illustration Sly/www.imazpress.com)