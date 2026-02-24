La pluie revient, mais les restrictions d'usage de l'eau restent en vigueur à Saint-Paul, Le Port et La Possession

Les pluies récentes apportent un répit bienvenu après plusieurs mois de sécheresse. Elles contribuent à améliorer progressivement la situation en ressources en eau. Toutefois, certaines nappes souterraines notamment celle du Port, ainsi que plusieurs rivières du Sud demeurent à des niveaux fragiles. Des restrictions d'usage de l'eau restent donc en vigueur à Saint-Paul, Le Port et La Possession. Saint-Pierre, Le Tampon, Petite-Île, l’Entre-Deux et Saint-Joseph sont toujours en vigilance. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Le niveau d’alerte est maintenu pour les eaux souterraines à Saint-Paul, Le Port et La Possession . Les restrictions d’usage de l’eau restent en vigueur (arrosage, lavage des véhicules, etc.) Chaque geste d’économie contribue à la recharge progressive de la nappe.



Le niveau de vigilance activé pour Saint-Pierre, Le Tampon, Petite-Île, l’Entre-Deux et Saint-Joseph. Aucune restriction n’est imposée à ce stade, néanmoins, un appel à la responsabilité collective est lancé. Le débit du Bras de la Plaine, qui alimente ces communes, reste sous surveillance attentive.

- Pourquoi maintenir ces mesures ? -

La situation s’améliore mais elle reste fragile. "La nappe du Port, essentielle pour l’alimentation en eau de trois communes, se reconstitue lentement mais demeure à un niveau inférieur aux normales saisonnières", note la préfecture. "Le débit du Bras de la Plaine poursuit sa baisse malgré les épisodes pluvieux récents", ajoute-t-elle.



Chacun peut contribuer à préserver la ressource :



• En vérifiant les mesures applicables dans sa commune via le site VigiEau ou auprès de sa mairie.

• En adoptant les gestes économes : limiter les arrosages, privilégier les douches courtes, éviter le lavage des véhicules hors stations professionnelles, etc.

• En signalant les gaspillages ou prélèvements illicites aux services de la préfecture ou des mairies.



La situation hydrologique est réévaluée mensuellement en fonction de l’évolution des ressources et des prévisions météorologiques.



Les usagers sont invités à se tenir informés régulièrement via les canaux officiels : préfecture, communes, Office de l’Eau et en temps réel sur ce lien.