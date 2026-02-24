Saint-Gilles : des carapaces de langoustes sur la plage des Brisants, pas de panique, elles ont juste mué

Éparpillées sur la plage des Brisants, des carapaces de langoustes jonchent le sable, parfois presque entières, parfois en morceaux. Des restes de langoustes se retrouvent étonnamment au bord de l’eau. Interrogée, la Réserve naturelle marine de La Réunion avance la piste d’une mue, un phénomène normal, naturel, mais peu connu chez la langouste. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Pas de panique donc si vous tombez nez à nez avec une carapace de langouste. Selon la réserve naturelle marine, c’est plutôt un bon signe : "C'est un phénomène naturel dans la vie d’une langouste en bonne santé qui grossit", nous explique-t-on.

La langouste, comme d'autres crustacés, mue régulièrement au cours de sa croissance. Sous sa solide carapace apparaît alors une carapace molle qu’elle doit consolider au plus vite.

La mue se produit dans l’océan Indien, puis les carapaces sont amenées sur le sable par la marée.

Pas d’inquiétude à ce stade. En tout cas, tant que les carapaces retrouvées échouées ne dégagent pas une mauvaise odeur, c’est qu’il n’y a pas de mortalité anormale.

ee/www.imazpress.com/[email protected]