Le défenseur du PSG Achraf Hakimi renvoyé en procès pour viol

L’international marocain et joueur du PSG Achraf Hakimi est renvoyé en procès pour viol sur une jeune femme en février 2023, a appris mardi 24 février l’Agence France-Presse auprès de l’avocate du joueur et du parquet de Nanterre.

"Aujourd’hui, une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse", a réagi le joueur sur X. "J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate publiquement", a ajouté l’international marocain de 27 ans.



Le parquet de Nanterre avait requis, vendredi 1er août, le renvoi du défenseur international marocain du Paris Saint-Germain devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour le viol – qu’il a toujours contesté – d’une jeune femme en 2023. Au cours des auditions, le joueur du PSG a nié toute agression ou tout viol.



Le footballeur de 26 ans, visé depuis le 27 février 2023 par une enquête préliminaire en raison des accusations portées contre lui par une jeune femme de 24 ans à l’époque des faits, avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le 3 mars suivant.



La jeune femme, qui n’avait alors pas déposé plainte, s’était présentée au commissariat de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) pour rapporter des faits de viol qu’elle aurait subis, le 25 février 2023, au domicile du joueur, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).

Elle avait raconté avoir tissé des liens avec l’arrière droit parisien sur le réseau social Instagram en janvier, puis s’être rendue chez l’international marocain. Elle aurait déclaré aux policiers que le joueur aurait commis des attouchements avant de la violer. La jeune femme l’aurait repoussé avant de contacter une amie, venue la chercher.

AFP