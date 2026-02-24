Francofolies de La Réunion 2026 : Disiz, Oxmo Puccino, Taïro, Zaz...les premiers artistes dévoilés

Ce mardi 24 février 2026, les organisateurs des Francofolies de La Réunion ont annoncé, à la Salle Longère Sudel-Fuma de Saint-Paul, les premiers noms de l'affiche 2026. Les spectateurs pourront notamment retrouver entre les 4 et 6 septembre prochains les artistes Disiz, Oxmo Puccino, Danyl, Ino Casablanca, Taïro, Bénabar, Zaz, Mosimann et Ino Casablanca (Photo sly/www.imazpress.com)

Comme en 2025, le festival se déroulera à La Clairière, à La Saline-les-Bains. D'autres concerts se tiendront par ailleurs à Saint-Gilles, et deux concerts sont prévus au Téat plein air entre le 1er et le 5 septembre.

Jérôme Galabert, gérant des Francofolies de La Réunion, décrit cette édition comme étant "intergénérationnelle" et "éclectique sur les esthétiques". Pour ce dernier, "il y a de la diversité et des headliners péi, mais pas que. Il y avait une ouverture sur l'océan Indien l'an passé, avec Maurice entre autres. On veut venir illustrer la francophonie de l'océan Indien encore une fois".

Cette année, "on conserve bien évidemment le concert gratuit du dimanche au Ron Batay Coq, l'after dans le quartier de Trou d'Eau, le village des Franco à la Saline-les-Bains au skatepark", affirme Jérôme Galabert.

Pour l'heure, neuf noms ont été dévoilés ce matin, mais aucun artiste réunionnais. "Bien évidemment, une grande place sera toujours dédiée aux musiciens réunionnais", rassure l'organisateur.

"Nous sommes entrain de finaliser les plateaux et les co-plateaux, une grande partie des artistes réunionnais qu'on va accompagner sur le festival seront concernés par cette programmation à venir", assure-t-il. "On a estimé que c'était plus intéressant dans la deuxième vague de dévoiler l'ensemble des artistes réunionnais plutôt que juste une toute petite partie."

Le festival se réjouit par ailleurs de la présence de Bénabar : "jusqu'à maintenant, on n'avait pas réussi à le faire venir, donc on a été très heureux qu'il accepte, très surpris aussi".

Les premières places, à un tarif "malin", sont déjà en vente sur le site : 30 euros la journée, 50 euros les deux jours, et 75 euros les trois.

www.imazpress.com / [email protected]