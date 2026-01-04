Frappes américaines contre le Vénézuéla : jusqu’où ira l’ingérence américaine ?

Dans un communiqué la France Insoumise à La Réunion condamne les bombardements et l'enlèvement du président Vénézuélien Nicolas Maduro et de sa femme et dénonce une "violation du droit international". Nous publions, ci-dessous, le communiqué de la France insoumise Réunion.

La Réunion insoumise condamne fermement et sans la moindre ambiguïté l'attaque odieuse des États-Unis à l'encontre d'un pays souverain et indépendant, le Vénézuéla, ainsi qu'à la capture inédite de son président Maduro et de son épouse par les agresseurs.

Cette attaque constitue une violation du droit international, ainsi qu'une grave offensive contre la liberté d'un peuple. De plus le kidnapping d'un chef d'état constitue un acte de crime de guerre assumé.

- Une menace pour la Paix -

Il peut constituer une menace pour la Paix dans le monde avec une escalade des tensions si la France et l'Europe ne se désolidarisent pas sans aucune ambiguïté de cet acte de barbarie en le condamnant fermement.

Nous condamnons et condamnerons toujours chaque violation du droit international et chaque invasion impérialiste d'où qu'elle vienne contre qui que ce soit.