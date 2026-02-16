Giovanni Payet investi par Debout la France pour les élections municipales de Sainte-Marie

Giovanni Payet a officiellement reçu l’investiture de Debout la France pour les prochaines élections municipales de Sainte-Marie. Ce soutien s’inscrit dans une démarche résolue : défendre une France souveraine, capable de décider librement de son avenir et de protéger ses citoyens.

Une investiture porteuse de sens

En choisissant de s’engager aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan et de Debout la France, Giovanni Payet réaffirme sa conviction profonde : "Trop de décisions échappent aujourd’hui aux citoyens. Il est temps de remettre la volonté populaire au cœur de l’action politique, y compris à l’échelle locale. Sainte-Marie mérite une gestion municipale ancrée dans les valeurs de souveraineté et d’indépendance."

Des valeurs communes pour une action cohérente

Giovanni Payet partage la vision d’une France forte et indépendante, qui défend ses intérêts et protège ses concitoyens.

"Cette campagne municipale est l’occasion de porter ces valeurs avec détermination et cohérence. Mon engagement est sincère, fidèle à mes convictions, et tourné vers l’avenir de notre commune et de notre pays", souligne-t-il.

Un appel à la mobilisation citoyenne

Cette investiture est aussi un appel à tous les habitants de Sainte-Marie qui croient en une gestion municipale transparente, indépendante et proche des réalités locales. Giovanni Payet invite les citoyens à se mobiliser pour construire ensemble un projet municipal ambitieux, au service de tous.

Ensemble, réveillons Sainte-Marie !