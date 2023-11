Glyphosate : la décision scandaleuse de la Commission européenne se fait sur le dos des paysan·nes.et des consommateurs

Les États membres de l'Union européenne ne sont pas parvenus à s’entendre ce matin sur le renouvellement de la substance active glyphosate. Dans la foulée, la Commission européenne en a annoncé le renouvellement pour dix ans. La décision et le procédé sont scandaleux !

La France, dont le vote aurait pu faire basculer la décision en faveur d’un non renouvellement, s’est abstenue. Nous l’avions enjointe à voter contre cette autorisation. Voter contre aurait eu le mérite de la cohérence avec l’annonce du Président de la République en 2017 de faire "sortir la France du glyphosate".



Réautoriser le glyphosate est une erreur monumentale. C’est ignorer la réalité qui veut que les paysan·nes sont les premières victimes des pesticides, béquilles chimiques et économiques. C'est faire croire que continuer à utiliser cet herbicide ne pose aucun problème. C'est repousser toujours plus loin les changements dans les exploitations agricoles. Enfin, c'est refuser d'assumer la nécessité urgente de soutiens économiques au développement de pratiques affranchies de ce pesticide et plus généralement de toutes les substances dangereuses.



L'Union européenne prolonge donc de 10 ans l’autorisation d’une substance classée en 2015 comme "cancérogène probable" par le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé, et reconnue par le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides en France comme à l'origine du handicap d'un enfant lié à l'exposition de sa mère pendant sa grossesse. Avec cette décision, l’Union européenne repousse aussi le déploiement des alternatives déjà existantes et le développement de nouvelles. L’inopérance des plans Ecophyto successifs en France en témoigne.



Le glyphosate est l'herbicide le plus utilisé dans le monde. Il est un symbole du développement de l'agriculture industrielle et de l'élimination des paysan·nes. Son utilisation massive a simplifié les parcours culturaux, favorisé l'agrandissement des exploitations agricoles et ainsi fait disparaître les petites fermes. Le glyphosate est aussi largement lié au développement des OGM, anciens comme nouveaux, dont la majeure partie est créée pour résister aux herbicides.