Grand Raid : courir pour nos anges, courir pour na jamais oublier

La Réunion, île intense… là où les corps se dépassent, où les cœurs s’unissent et où l’amour devient plus fort que les kilomètres (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Pendant quatre jours, notre île accueille des milliers de coureurs venus des quatre coins du monde pour vivre une aventure humaine et sportive hors du commun : le Grand Raid de La Réunion.

Cinq épreuves emblématiques rythment cette grande aventure :

- La Diagonale des Fous – Grand Raid

- Le Trail de Bourbon

- La Mascareignes

- Le Métis Trail Réunion

- Le Zembrocal Trail

Cinq courses, des milliers de foulées, des défis extraordinaires et une même volonté de repousser ses limites.

Mais derrière les performances sportives se cachent aussi de magnifiques histoires de solidarité, d’amour et d’espérance. Car certains courent pour se dépasser, d’autres pour soutenir une cause, et d’autres encore pour faire vivre la mémoire de ceux qui sont partis trop tôt.

Cette année, mon cœur se tourne particulièrement vers l’association « De Tout Petits de La Réunion », engagée auprès des parents confrontés à la douloureuse épreuve du deuil périnatal.

- 150 COUREURS POUR 400 RUBANS : COURIR POUR NOS ANGES

400 rubans, 400 symboles d’amour, de mémoire et de tendresse pour nos tout-petits.

Quel magnifique élan de solidarité !

Ces rubans ne sont pas de simples accessoires. Ils représentent des histoires, des souvenirs et l’amour immense de parents qui ont vu leur bébé s’envoler trop tôt.

Un immense BRAVO aux salariés de la SEMAC et à tous leurs collègues qui ont répondu présents, accepté de jouer le jeu et porté fièrement ces rubans. Par ce geste, vous avez donné une visibilité à ces bébés que l’on ne voit plus, mais qui occupent à jamais une place immense dans le cœur de leurs familles.

Merci de contribuer à briser le silence autour du deuil périnatal et de rappeler que ces enfants ont existé, qu’ils ont été aimés et que leur mémoire mérite d’être honorée.

DES COUREURS ENGAGÉS POUR NOS ANGES

Toutes mes félicitations à Laurent AMPLE, engagé sur la Mascareignes pour mon petit-fils Noor E-R ; à Laurent LOMBARDO, sur le Trail de Bourbon pour mon neveu Mathieu R. ; ainsi qu’à Marius PACOURY, sur la Diagonale des Fous, pour d’autres anges.

Un immense bravo à eux, ainsi qu’à tous les coureurs et collègues qui ont participé à cette belle aventure humaine et solidaire.

Un clin d’œil tout particulier à Judicaël Sautron. Derrière cette mobilisation, il y a de la préparation, de l’énergie, de l’engagement et une volonté profonde de faire connaître une cause qui mérite d’être entendue et reconnue.

Judicaël, j’aime à penser que, dans les sentiers escarpés, au cœur de l’effort et dans les moments où les jambes deviennent lourdes, nos petits anges étaient là, tout près, accompagnant chacun de vos pas. 🕊️

Car lorsqu’on court pour une cause qui nous dépasse, on ne court plus seulement avec ses jambes : on court avec son cœur.

UNE PENSÉE PROFONDE POUR TOUS LES PARENTS EN DEUIL

Derrière chaque ruban se cache une histoire. Derrière chaque sourire, parfois, une blessure que le temps n’efface pas.

À vous, mamans et papas qui avez connu la douleur de perdre un bébé, à vous qui avez préparé son arrivée, rêvé de son avenir et imaginé son visage, j’adresse toute ma tendresse.

Votre enfant a existé. Il a été attendu, aimé et désiré. Sa vie, si brève soit-elle, a laissé une empreinte indélébile.

Un tout-petit ne se mesure pas au nombre de jours vécus, mais à l’immensité de l’amour qu’il laisse derrière lui.

À tous ces parents qui avancent avec une douleur parfois invisible, que ces rubans soient un signe de reconnaissance, une main tendue et une présence fraternelle. Vous n’êtes pas seuls. Votre peine a le droit d’exister et la mémoire de vos enfants mérite toute sa place dans notre société.

Et dans cette grande chaîne d’amour et de mémoire, mon cœur se tourne aussi vers ma fille, Marie.

Marie, toi aussi, tu as ta place dans cette histoire. Dans ces kilomètres parcourus, dans ces rubans portés et dans ces gestes de solidarité, je retrouve cette manière de continuer à aimer, même lorsque l’absence nous a été imposée.

Certains liens ne se brisent pas. Ils changent de forme, mais demeurent vivants au plus profond de nous. L’amour se poursuit dans les souvenirs, dans les gestes que l’on pose et dans les causes que l’on choisit de faire vivre.

COURIR POUR EUX, C’EST FAIRE VIVRE LEUR MÉMOIRE

À tous les coureurs, aux salariés de la SEMAC, à leurs collègues et à toutes les personnes qui se sont mobilisées : MERCI !

Merci d’avoir fait une place à nos anges dans cette grande aventure sportive. Merci d’avoir transformé un défi physique en un message d’humanité et de solidarité.

À travers vos foulées, vous avez contribué à faire avancer les consciences, à briser le silence autour du deuil périnatal et à rappeler que chaque bébé compte, que chaque histoire mérite d’être respectée et que chaque parent mérite d’être accompagné.

À tous ces anges partis trop tôt et à tous les parents qui continuent de les aimer :

Que chaque foulée soit un hommage.

Que chaque ruban soit une promesse.

Que chaque kilomètre soit un message d’amour.

Grand Raid de La Réunion : une île intense, des défis immenses et des cœurs capables de porter bien plus que des kilomètres.

Pour nos anges. Pour nos tout-petits. Pour tous les parents. Pour que jamais le silence ne fasse oublier l’amour.

Tout mon respect, ma gratitude et mon admiration à celles et ceux qui ont couru pour cette belle cause.

Nos anges ne sont plus dans nos bras, mais ils resteront à jamais dans nos cœurs.

Marie-Annick Ramsamy-Dufour