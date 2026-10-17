À retenir ce soir : zone dépressionnaire, coupure d'eau à Salazie, tensions à La Réunion, mobilisation du 17 octobre et Grand Raid

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 17 octobre 2026 : - Une zone dépressionnaire devrait se développer au large des Seychelles, aucun risque pour La Réunion - Salazie : une coupure préventive de l'eau après la surconsommation de ces derniers jours - [Photos-Vidéos] Mobilisation du 17 octobre : heurts entre jeunes et forces de l'ordre au Port, barrages filtrants levés à Saint-Denis et Saint-Pierre - [Vidéos] Mobilisation du 17 octobre : des milliers de manifestants en région, de vives tensions à Paris et Marseille - [Photos] Grand Raid : Alexandre Dépêche remporte le Trail de Bourbon, Tibère Debizet s'impose sur le Métis Trail

Selon Météo France océan Indien, une zone dépressionnaire devrait se développer au large des Seychelles dans les prochains jours "en suivant un lent déplacement vers le sud-ouest". Le risque qu'elle atteigne le stade de tempête tropicale est estimé faible à partir du lundi 19 octobre 2026 puis modéré à partir du mercredi 21 octobre. Cet éventuel système ne présente aucune menace pour La Réunion.

En raison des événements sportifs de ce week-end, ainsi que les récents travaux d’amélioration de l’alimentation de la Ravine des Merles, la distribution en eau de la commune de Salazie a été particulièrement sollicitée. Afin de préserver la disponibilité pour la journée de dimanche, une fermeture préventive sera réalisée à partir de ce samedi 17 octobre à 22 heures.

Ce samedi 17 octobre 2026, des jets de galet, de mortiers et de gaz lacrymogène ont lieu dans le secteur du Cap Sacré-Coeur la Rivière des Galets au Port. La situation s'est également tendue au boulevard Banks à Saint-Pierre où des barrages ont été installés. À Saint-Denis, un barrage filtrant a été mis en place au Chaudron et au niveau de la Caserne Lambert. En soirée, ils ont été levés. Ce samedi matin, plusieurs centaines de personnes ont déambulé dans les rues du chef-lieu. Ces rassemblements répondent à l'appel national à la mobilisation contre la "vie chère" sur fond de flambée des prix des carburants.

La tension a grimpé fortement à Paris samedi avant même le départ du défilé place de la République, comme à Marseille, avec une intrusion dans la mairie, à l'occasion de la journée de mobilisation nationale contre la "vie chère" qui a rassemblé plus de 30.000 personnes en région dans la matinée.

Ce samedi 17 octobre 2026, le Grand Raid se poursuit dans les sentiers. Partis hier soir de Cilaos, les coureurs du Trail de Bourbon sont en course. Remporte la course, Alexandre Dépêche en 13 heures, 49 minutes et 56 secondes. Le Réunionnais Simon Bulloz s'offre la deuxième place. Kévin Lago complète le podium. Tibère Debizet remporte le Métis Trail. Vendredi soir, Hugo Deck a remporté de la Diagonale des Fous en 22 heures, 54 minutes et 19 secondes. Robin Juillaguet et Jérôme Vanderschaeghe complètent le podium. Le ti coq péi Judicaël Sautron termine quatrième . Première féminine, la Néo-Zélandaise Ruth Croft. Du côté de la Mascareignes, Florian Bernabeu-Seguy a gagné chez les hommes et Claire Jacquin chez les femmes. L'équipe Zembro sous BBL a remporté le relais Zembrocal. Si les premiers peuvent désormais souffler, ils sont encore nombreux à arpenter les sentiers. On leur souhaite bon courage.