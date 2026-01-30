La CGTR du CHU Réunion se félicite de l'adoption à l'Assemblée Nationale, en première lecture, du texte de Loi portant sur la gratuité des parkings des hôpitaux publics, survenu ce 29 janvier 2026 (Photo : rb/www.imazpress.com)

En effet, ces textes portés par différents députés ont pu enfin aboutir pour le bien être des patients et de nos collègues hospitaliers, exerçant dans les Hopitaux Publics. Cependant ce texte ne donne pas la gratuité totale concernant l'accessibilité des parking hospitaliers, puisqu'un plafonnement de 15 euros par jour a été institué concernant les visiteurs, et qui se voient octroyer 2 heures de gratuité.

Pour les patients et nos collègues hospitaliers, durant leur temps de travail, la gratuité s'appliquera. À La Réunion et surtout au CHU Nord Felix Guyon de Saint-Denis, les prix exorbitants pratiqués par le gestionnaire privée, étaient devenus des "cauchemars" pour les pauvres patients réunionnais, venus pratiqués des examens diverses (laboratoires, radiologiques...) des consultations ou hospitalisation en ambulatoire en n'ayant pas d'autres choix que de stationner dans ces places de parking !

Pour les personnels hospitaliers, c'est aussi une victoire ; la gratuité s'appliquera et au CHU Nord, la coutume ou certains bénéficiaient de pass gratuits pour se garer et d'autres non sera révolu ; un sentiment d'équité viendra enfin un jour ! La CGTR du CHU Réunion, apprécie cette avancée et la lutte menée depuis février 2025, par notre syndicat, pour cette cause fondamentale pour nos malades, leurs entourages et nos collègues hospitaliers.

Le chemin reste encore long, ce n'est qu'une première étape; ce texte doit repasser devant le Sénat et ensuite avoir une deuxième lecture à l'Assemblée Nationale. Cette loi demeure cependant nécessaire, pour le pouvoir d'achat des personnes malades. À La Réunion, le taux de pauvreté est de 37 pour cent et l'ensemble des gens les plus vulnérables se font soigner dans les hopitaux publics, les parkings payants contribuaient en plus à les fragiliser!

La CGTR du CHU Réunion, restera vigilante sur l'évolution de cette loi et son application au moment venu par la Direction des Hopitaux surtout celui du CHU Réunion.

Ce sont des luttes fondamentales que continueront à porter la CGTR du CHU Réunion, dans l'ensemble de ces combats pour les patients et le personnel hospitalier.